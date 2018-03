Corespondenta de la Bruxelles: Inainte sa paraseasca Uniunea, Theresa May o salveaza, aparand-o de Rusia

Un comunicat dur al Consiliului European care numeste Rusia ca "probabil" agresor

La reuniunea sefilor de stat si de guvern de la Consiliul European din perioada 22-23 martie, Theresa May a venit hotarata sa gaseasca sustinere in ce priveste obtinerea unei declaratii comune de condamnare a Rusiei pentru folosirea unui agent chimic de provenienta militara in tentativa de ucidere a fostului spion Serghei Skipral si a fiicei sale.Marea Britanie a catalogat evenimentul drept o agresiune militara prin folosirea unei arme chimice pe teritoriul Regatului Unit.Desi, in prima zi, mai multi lideri europeni s-au aratat rezervati in ce priveste posibilitatea de condamnare directa a Rusiei, dupa discutii care au durat pana joi noaptea tarziu, fiind reluate vineri dimineata, reprezentantii statelor membre din Uniunea Europeana au adoptat pozitia dorita de premierului britanic Theresa May, una care acuza direct Rusia. "Consiliul este de acord cu Guvernul Regatului Unit ca este foarte probabil ca Federatia Rusa sa fie responsabila si ca nu exista nicio explicatie alternativa plauzibila. Suntem in deplina solidaritate cu Regatul Unit in fata acestei provocari grave a securitatii noastre comune.Utilizarea armelor chimice, inclusiv utilizarea oricaror substante chimice toxice ca arme sub orice forma este complet inacceptabila, trebuie condamnata in mod sistematic si riguros si constituie o amenintare la adresa securitatii pentru noi toti.Statele membre isi vor coordona viitoarele actiuni in lumina raspunsurilor furnizate de autoritatile ruse.Uniunea Europeana va ramane extrem de concentrata pe tot ce tine de acest subiect si pe implicatiile acestuia.In acest context, Uniunea Europeana trebuie sa-si consolideze sistemul de aparare fata de, eventuale, noi atacuri cu produse chimice, biologice, radiologice si nucleare, inclusiv printr-o cooperare mai stransa intre Uniunea Europeana, statele membre si NATO.Uniunea Europeana si statele membre ar trebui, de asemenea, sa continue sa-si consolideze capacitatile de abordare in ce priveste amenintarea atacurilor hibride inclusiv in domeniile cibernetic, sa-si consolideze capacitatile de comunicare strategica si de contra-informatii.Consiliul European invita Comisia Europeana si Inaltul Reprezentant al acesteia sa ia act de aceasta pozitie, sa lucreze si sa raporteze cu privire la progresele realizate la Consiliul European din iunie", se arata in documentul oficial emis de Secretariatul General al Consiliului.Nu numai ca cele 28 de state membre ale Uniunii Europene numesc Rusia ca "probabil responsabila" pentru atac, dar liderii UE propun un plan de actiune care va intra in administrarea Comisiei Europene pentru a dezvolta structuri de securitate care sa prevada si sa opreasca posibile viitoare atacuri chimice, dar sa si descurajeze actiuni hibride de dezechilibrare a sistemelor democratice din Europa.Mai mult, Consiliul European a decis rechemarea ambasadorului Uniunii Europene acreditat la Moscova, o actiune diplomatica menita sa transmita un mesaj clar de dezaprobare fata de actiunile reprezentantilor Rusiei, cu bataie lunga si in ce priveste interferentele in procesele electorale ale altor state. Klaus Iohannis a evitat sa-si faca publica pozitia joi, la sosirea la Consiliul European, domnia sa spunand ca va sustine punctul de vedere ce va reiesi in urma intalnirii si discutiilor din cadrul adunarii.Dar, la sfarsitul negocierilor, presedintele Romaniei s-a declarat multumit , declarand ca sustine textul de condamnare a Rusiei, negociat in adunarea consiliului."Stiti de ce dureaza atat de mult aceste discutii? Fiindca problema este complexa si dorim sa analizam toate fatetele luate in considerare. Noi luam decizii in consens. Pot sa va spun ca toata lumea a fost de acord cu masura rechemarii ambasadorului european, adica reprezentantul nostru, al tuturor, pentru consultari. Precum si cu toate celelalte masuri, iar textul concluziilor a intrunit consens, deci, precizez, nu majoritate, ci consens. Ca nu se ajunge intr-o jumatate de ora la consens pe astfel de teme complicate este, dupa parerea mea, mai degraba un semnal bun decat un semnal negativ", a declarat presedintele Klaus Iohannis.Theresa May a reusit o performanta pe care niciun lider european nu a mai realizat-o de multa vreme, aceea de a crea solidaritate in interiorul Uniunii pe un subiect extrem de sensibil cum e cel al amenintarii Rusiei. Si asta in contextul in care Vladimir Putin inca mai are sustinatori in UE, cum ar fi Alexis Tsipras, premierul Greciei, sau Viktor Orban, cel al Ungariei.Prin aceasta actiune diplomatica, Theresa May a rezolvat criza din interiorul Partidului Conservator, a rezolvat negocierile pentru Brexit - succesul pe care l-a avut in cazul Skipral le-a inchis gura adeptilor din propriul partid ai unei iesiri abrupte din UE si i-a permis sa promoveze la Bruxelles o propunere mult mai calma de Brexit, impunand o perioada de doi ani (2019-2021) in care nu se schimba nimic in relatia cu UE.Presedintele Romaniei a confirmat public faptul ca negocierile din Consiliu in ce priveste Dosarul Rusia au avut efecte pozitive asupra discutiilor pe Brexit."Aceste discutii destul de lungi ne ajuta sa ne armonizam punctele de vedere cu influente si asupra altor dosare, de exemplu, discutia de ieri (22 martie, Dosarul Rusia - n.red.) a avut cert influente pe discutia despre Brexit si, anume, influente mai degraba pozitive", a explicat Iohannis.Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al lui Vladimir Putin, a declarat pentru agentia rusa de stat Tass ca regreta decizia luata de Uniunea Europeana de a-si rechema ambasadorul acreditat la Moscova, spunand ca "nu suntem de acord cu acest lucru si repetam din nou faptul ca Rusia, absolut si fara nicio ambiguitate, nu are nicio legatura cu cazul Skripal".