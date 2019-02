Data limita pentru Brexit se apropie cu pasi rapizi. May nu a obtinut mai nimic la Bruxelles

O "capcana"

Corbyn, la Bruxelles

May a revenit la Bruxelles, miercuri, cu speranta afisata de a obtine "schimbari juridic constrangatoare" ale acordului divortului incheiat in noiembrie cu UE, dar respins dur de catre Parlamentul britanic in ianuarie , in contextul in care Brexit-ul este programat oficial la 29 martie."Am avut o reuniune constructiva cu presedintele Comisiei, Jean-Claude Juncker", a declarat premierul conservator, in urma unei intalniri - cu usile inchise - de aproximativ o ora, la sediul CE. "Am facut progrese", a dat ea asigurari.Agentia de rating Fitch Ratings a parut ca exercita presiuni asupra Londrei, avertizand ca intentioneaza sa scada ratingul soliditatii financiare a Regatului Unit, din cauza consecintelor negative asupra cresterii economice a tarii, in cazul unui divort fara acord.Acest anunt a provocat o depreciere a lirei sterline atat fata de euro, cat si fata de dolar. Deviza britanica a valorat 86,95 de penny un euro, fata de 86,86 inaintea anuntului.May si Juncker "au convenit ca discutiile au fost constructive si si-au indemnat echipele sa continue sa exploreze optiuni intr-un spirit pozitiv", se arata intr-un comunicat comun. Ei au anuntat ca "vor vorbi din nou inainte de sfarsitul lunii".May nu a obtinut, cu toate acestea, modificarea controversatei "plase de siguranta" ("backstop"), un dispozitiv menit sa evite reimpunerea unei frontiere fizice pe insula Irlanda, pe care o vrea pentru a obtine o unda verde din partea parlamentarilor britanici.Comunicatul comun, publicat miercuri, da asigurari ca cele doua parti vor cauta "ce garantii" ar putea fi oferite pentru a da asigurari ca "backstop"-ul va fi doar temporar si ca "alte aranjamente" l-ar putea inlocui in viitor.Este exclusa o redeschidere a acordului divortului pe care May l-a negociat cu Bruxelles-ul timp de peste un an si jumatate. Insa se pot "face modificari" "declaratiei politice" care-l va insoti.Aceasta declaratie traseaza liniile mari ale relatiei pe care vor sa o construiasca cele doua parti dupa divort si ar putea sa faca inutila o declansare a "backstop"-ului, in cazul in care se ajunge la un parteneriat comercial ambitios inainte de incheierea perioadei de tranzitie post-Brexit.Aceasta masura din tratatul divortului a provocat furia "Brexiter"-ilor britanici, pentru ca ea prevede ramanerea Regatului Unit intr-o uniune vamala cu UE.Ea va fi declansata doar in ultim recurs, in cazul in care cele doua parti nu ajung la o solutie mai buna dupa Brexit, pentru a evita reimpunerea temuta a unei frontiere fizice intre Irlanda de Nord si Republica Irlanda.Insa, in regat, sustinatorii unei rupturi clare cu UE o considera o "capcana" ce risca sa le mentina tara ancorata etern la blocul continental. May cauta, asadar, sa le ofere asigurari prin garantii cu privire la caracterul conditional si temporar al acestei masuri pe care ea a acceptat-o.UE este insa inflexibila cu privire la faptul ca nu va redeschide tratatul retragerii negociat cu May."Problema de fond este ca Theresa May nu are mandat parlamentar. Si vom putea negocia cu ea numai atunci cand va avea unul, ceea ce ne conduce in luna martie", a apreciat o sursa diplomatica inaintea sosirii lui May la Bruxelles.Ea "nu are o majoritate pentru ceva anume" in tara sa, a apreciat alta sursa diplomatica. "Exista in continuare un haos de necrezut in Marea Britanie, iar UE nu vede necesitatea sa faca un pas catre britanici in acest stadiu".Trei deputate care sustin un al doilea referendum privind Brexit-ul si-au anuntat demisia din Partidul Conservator, din cauza dezacordului cu linia guvernamentala.Ele intra in "Grupul Independent", infiintat la inceputul saptamanii de sapte deputati, la randul lor, demisionari din Partidul Laburist, deschizand calea unei reconfigurari politice in Regatul Unit.Dupa vizita lui May de miercuri, Jeremy Corbyn efectueaza o vizita la Bruxelles, joi, pentru a se intalni cu negociatorul-sef UE al Brexit-ului, Michel Barnier.Ministrul Brexit-ului, Stephen Barclay, si influentul consilier juridic al Guvernului (attorney general) Geoffrey Cox efectueaza, de asemenea, o vizita in capitala belgiana.