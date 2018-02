Dupa Brexit, Marea Britanie nu va ramane intr-o uniune vamala cu Uniunea Europeana

Ziare.

Comentariul oficialului britanic vine in contextul confuziei privind intentia Cabinetului May in legatura cu acest subiect.Luni, Theresa May si David Davis, ministrul britanic pentru Brexit, se vor intalni cu Michel Barnier, negociatorul-sef al Uniunii Europene, pentru noi discutii pe tema separarii Marii Britanii de Uniunea Europeana.Este pentru prima oara de la inceputul negocierilor cand cei doi negociatori se intalnesc la Londra. Ei s-au intalnit, pana acum, numai la Bruxelles. Intalnirile vizeaza "negocierile viitoare cu privire la perioada de punere in aplicare (a Brexitului - n.red) " si cu privire la "viitoarele etape ale constructiei unui nou parteneriat intre UE si Regatul Unit", a anuntat Executivul britanic.Michel Barnier sustine ca "trebuie sa respectam liniile rosii ale Guvernului britanic, iar ei trebuie sa respecte regulile Uniunii Europene. Vrem un acord care sa respecte orientarile Consiliului European, respectand regulile pietei unice si ale zonei euro".Discutiile vor viza aspecte tehnice cu privire la iesirea Regatului din Uniunea Europeana, frontiera si perioada de tranzitie care urmeaza sa inceapa la o zi dupa Brexit. Vineri, Davis si Barnier vor prezenta detaliile negocierilor.Lunea trecuta, Uniunea Europeana si-a prezentat pozitia in legatura cu etapa post-Brexit. Cele 27 de tari care vor ramane in UE au aprobat principiul "unei tranzitii 'statu quo', dar fara reprezentarea institutionala a Regatului", potrivit adjunctei lui Barnier, Sabine Weyand.