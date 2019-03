Dupa noul esec din Parlamentul britanic, soarta premierului Theresa May atarna de un fir de ata

Istoria Theresei May

Chiar dinainte de aflarea rezultatului votului, circulau zvonuri potrivit carora o parte din membrii guvernului sau doresc sa o vada pe Theresa May parasind functia de premier inaintea acestei veri. Acum s-ar putea ca numarul celor care ii vor cere demisia sa creasca, comenteaza AFP.Venirea in fruntea Guvernului in iulie 2016 a acestei sexagenare fara un farmec special, dar cu reputatia de persoana silitoare, imediat dupa referendumul care a decis iesirea Marii Britanii din UE, i-a linistit la inceput pe britanici.Dar acum, trei ani mai tarziu, Marea Britanie risca sa paraseasca UE fara protectia unui acord de retragere. O situatie atribuita liderului conservator, care a subestimat disensiunile din cadrul propriului partid si dificultatea negocierilor care o asteptau cu Bruxelles-ul, considera analistii si mass-media."A aparut la inceput ca o forta unificatoare, dar in cele din urma a dat dovada de putin curaj, imaginatie sau talent in gestionarea negocierilor Brexit-ului", estimeaza editia din aceasta saptamana a revista conservatoare The Spectator.Pierderea majoritatii parlamentare in primavara anului 2017, dupa alegerile anticipate convocate chiar de ea, convinsa ca le va castiga cu usurinta, i-a complicat sarcina. Aceasta lipsa de fler politic a constrans-o sa se alieze cu micul partid ultra-conservator nord-irlandez DUP, care ii dicteaza cerintele in dosarul Brexit-ului si ii slabeste autoritatea.De atunci, trecand dintr-o criza in alta, a avut de infruntat demisia catorva ministri importanti , doua motiuni de incredere, inclusiv una din partea propriului partid, precum si respingerea masiva de catre Parlament, in doua randuri, a acordului privind Brexit-ul Pana acum, Theresa May s-a ridicat de fiecare data, fidela reputatiei sale de persoana perseverenta, care percepe Brexit-ul ca pe o misiune de indeplinit. "Autoritatea sa este insa acum farame", a declarat marti, dupa votul din Parlament, seful Partidului Liberal-Democrat Vince Cable.Simtul datoriei ii vine din experienta sa de fiica de pastor. "Cand esti fiica unui pastor, ai anumite responsabilitati", a declarat ea in 2012 pentru The Telegraph.Theresa May s-a nascut in 1956. Copil unic, a crescut la tara, in peisajul fermecator din Cotswolds, o regiune deluroasa din sud-vestul Angliei. Discreta, a fost insa ambitioasa inca din adolescenta, cand visa sa devina politician si apoi prima femeie sef de guvern din Marea Britanie.Desi Margaret Thatcher i-a suflat acest titlu, Theresa May a reusit sa devina prima femeie secretar general al Partidului Conservator in perioada 2002-2003. In acest rol, ea s-a remarcat intr-un discurs in care le-a cerut colegilor ei conservatori, pe atunci foarte pregnant de dreapta, sa scape de imaginea de partid meschin. "Este un conservator care crede in justitia sociala", spune despre ea fostul sau consilier apropiat Nick Timothy.Dupa ce l-a sustinut pe David Cameron sa castige sefia Partidului Conservator in 2005, May a fost recompensata cu portofoliul Afacerilor Interne, atunci cand Cameron a ajuns in Downing Street in 2010.Ramane in postul de ministru de Interne care o expune destul de mult timp de sase ani, remarcandu-se prin gestionarea ferma a imigratiei. Insa taierile bugetare pe care le face in cadrul Politiei o expun criticilor, dupa seria de atentate revendicate de gruparea jihadista Stat Islamic in primavara 2017 si cresterea infractiunilor cu arme albe.Descrisa de apropiati ca fiind o persoana calduroasa, cu silueta sa longilina si parul carunt, taiat scurt, Theresa May sufera de pe urma unei imagini de persoana cu o atitudine rece in interventiile sale publice, ceea ce face ca premierul sa apara portretizat in mod regulat in caricaturi ca un robot.Singura sa tusa vizibila de fantezie sunt colierele enorme si pantofii cu imprimeu leopard, un mod de a arata ca, sub aparenta sa linistita, este capabila sa isi asume riscuri, potrivit fostei sale consiliere de relatii publice Katie Perrior.