Theresa May anunta ca acordul Brexit va fi supus votului in ianuarie

Premierul Marii Britanii i-a indemnat pe deputati sa voteze in favoarea "intereselor nationale", citata de postul Sky News.Theresa May a reiterat ca se opune organizarii unui nou referendum privind apartenenta la Uniunea Europeana, argumentand ca ar fi "erodata increderea poporului britanic".Cetatenii britanici s-au pronuntat la limita in favoarea iesirii din Uniunea Europeana in referendumul din 2016.Un nou referendum "nu ar aduce Marea Britanie in avans", ci mai degraba "ar diviza tara si mai mult", a subliniat Theresa May.Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist (centru-stanga, de opozitie), a acuzat-o pe Theresa May ca a generat o ampla "criza" politica interna. "Este vorba de o criza constitutionala al carei arhitect este premierul (...).Nici macar Cabinetul guvernamental nu functioneaza. Autoritatea prim-ministrului a fost pierduta (...) . Este clar ca premierul a esuat in renegocierea Acordului Brexit, a esuat in obtinerea garantiilor", a declarat Jeremy Corbyn.