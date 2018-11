Cand se va pronunta prin vot parlamentul britanic asupra acordului privind Brexit

Ziare.

com

''Ziua de astazi marcheaza sfarsitul negocierilor noastre de iesire cu UE, dar marcheaza totodata inceputul unei dezbateri nationale cruciale in tara noastra in urmatoarele cateva saptamani'', le-a declarat May ziaristilor la Bruxelles, unde liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au aprobat duminica in cadrul unui summit extraordinar acordul privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, precum si declaratia care schiteaza relatia post-Brexit cu Londra."Inainte de Craciun, membrii parlamentului se vor pronunta prin vot asupra acestui acord. Va fi unul dintre cele mai semnificative voturi pe care parlamentul il va da pentru multi ani de acum incolo", a adaugat ea.''De acest vot va depinde daca vom avansa impreuna catre un viitor mai luminos sau daca vom deschide usa pentru si mai multe divizari si incertitudine'', a apreciat premierul britanic.May le-a cerut parlamentarilor britanici sa sustina acordul si a declarat nu numai ca acesta este cel mai bun acord posibil pe care ea l-a putut obtine, dar si singurul oferit, relateaza Reuters. Intr-o conferinta de presa desfasurata dupa summitul extraordinar de la Bruxelles, May a dat asigurari ca acum va incerca sa-i convinga pe parlamentarii britanici sa sprijine acordul, prin publicarea de analize si prin discutii cu cetatenii.''Daca oamenii isi inchipuie ca inca mai putem negocia, nu este cazul. Acesta este acordul pe care il avem pe masa, cel mai bun acord posibil, singurul posibil'', a insistat May, potrivit France Presse.