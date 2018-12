Theresa May, discutie aprinsa cu Juncker: Cum mi-ai spus? Mi-ai spus ca sunt zapacita. Asa mi-ai spus! (Video)

Ziare.

"Cum mi-ai spus? Mi-ai spus ca sunt zapacita. Asa mi-ai spus! Zapacita"."Zapacita, asa ai spus"."Ba nu, ba nu!"Ulterior, May, aflata vineri la Bruxelles, a afirmat ca Juncker a asigurat-o ca afirmatia lui se referea la "nivelul general al dezbaterii", potrivit Mediafax.Totodata, premierul britanic a salutat asigurarile liderilor UE privind acordul de Brexit, insa a precizat ca Parlamentul de la Londra are nevoie de mai mult.Theresa May a mai adaugat ca mai sunt multe lucruri de rezolvat si se asteapta ca Uniunea Europeana sa ofere mai mult.