Theresa May prezinta detaliile relatiei post-Brexit pe care o vrea cu UE

Executivul britanic vrea sa pastreze fluiditatea schimburilor comerciale prin implementarea unui "set de reguli comune", sa permita sectorului serviciilor sa se abata de la normele europene si sa puna capat liberei circulatii a persoanelor.Londra apara totodata un parteneriat apropiat cu UE in probleme de securitate, relateaza AFP."Aceasta este o viziune care respecta rezultatul referendumului (din iunie 2016) si ofera un Brexit fondat pe principii si aspecte operationale", urmeaza sa anunte noul ministru al Brexitului Dominic Raab la prezentarea Cartii Albe in Parlament, potrivit unor fragmente din discursul sau, transmis in avans.Este o viziune forjata la contactul cu realitatile economice pe care tara le traieste de doi ani, si anume o incetinire a investitiilor si a cresterii economice si amenintari cu delocalizarea mai multor mari grupuri europene.Insa acest proiect, aprobat initial de intregul Guvern, a provocat o criza majora la inceputul saptamanii, prin demisiile ministrului Brexitului David Davis si Afacerilor Externe Boris Johnson, care continua sa pledeze in favoarea unei rupturi clare de UE.Plecarea lor a aprins critici ale unor deputati eurosceptici conservatori, care au acuzat-o pe May ca tradeaza spiritul Brexitului, prin faptul ca vrea sa ramana strans agatata de UE, si ameninta autoritatea conducatoarei.Insa Theresa May a respins ipoteza unei demisii.Ea i-a infruntat luni pe toti deputatii partidului sau si si-a aparat propunerea, subliniind ca planul sau va permite obtinerea celui mai bun acord pentru tara.Mai multi deputati conservatori prevad insa sa-i contracareze proiectul prin introducerea unor amendamente la un proiect de lege privind comertul, care va fi dezbatut saptamana viitoare in Camera Comunelor.Aceste amendamente vizeaza doar "sa ajute Guvernul sa-si respecte promisiunile anterioare", a declarat pentru AFP deputatul Jacob Rees Mogg, un sustinator aprig al unui Brexit fara concesii.Felul in care va primi Bruxelles-ul aceste propuneri ridica alt semn de intrebare.Liderii europeni au avertizat in mai multe randuri Guvernul britanic cu privire la imposibilitatea unei limitari a liberului schimb al marfurilor, fara sa le includa pe cele ale persoanelor si serviciilor.May a incercat sa tatoneze terenul, intre altii, cu presedintele Consiliului European Donald Tusk si cancelarul german Angela Merkel, cu care s-a intalnit in ultimele zile si care asteapta de-acum sa afle detaliile."Este un lucru bun sa ai propuneri pe masa", a declarat Merkel, venita la Londra marti, sa participe la un summit al Balcanilor."Noi abia asteptam sa discutam despre asta (...) intr-un spirit de prietenie si (cu) dorinta de a avea bune relatii pe viitor", a adaugat ea.Londra va avea putin timp la dispozitie sa-si apere planul, in contextul in care este necesar ca negociatorii sa ajunga la un acord pana in octombrie, pentru a le permite parlamentelor europene si britanic sa-l ratifice inainte de concretizarea Brexitului, prevazut pe 29 martie 2019.In cazul unui esec al negocierilor, o iesire a Regatului Unit din Uniunea Europeana fara un acord ar expune cele doua parti unor perturbari majore, mai ales in ceea ce priveste schimburile comerciale.