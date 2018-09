Theresa May promite ca nu va face niciun compromis in negocierile pentru Brexit

Ziare.

Premierul a promis ca nu va fi "presata" sa ia nicio decizie contrara principiilor sale in timpul negocierilor, relateaza BBC.De asemenea, Theresa May a declarat ca nu va ceda presiunilor de a organiza un al doilea referendum privind iesirea Marii Britanii din Blocul comunitar."Acest lucru ar fi o tradare imensa a democratiei si a increderii britanicilor", a declarat premierul britanic.Conform prim-ministrului, urmatoarele luni sunt "o perioada critica pentru definirea viitorului tarii", dar misiunea ei este "clara" si va "indeplini decizia democratica a poporului britanic".Aceasta si-a asigurat cetatenii ca in ultimele doua luni au fost facute "progrese reale" in negocierile pentru Brexit "Vrem sa parasim Uniunea Europeana cu un acord bun si am incredere ca acest lucru se va intampla", a declarat Theresa May.Guvernul Marii Britanii s-a pregatit pentru posibilitatea iesirii Marii Britanii din UE fara un acord, chiar daca acest scenariu va crea "adevarate provocari atat pentru Marea Britanie cat si pentru Uniunea Europeana", a mai transmis Theresa May.Marea Britanie va parasi oficial Uniunea Europeana in data de 29 martie.