Theresa May ramane premier, dar Brexit-ul negociat cu Uniunea Europeana e in pericol

O criza politica fara sfarsit

Un obiectiv mic intr-o confruntare uriasa

Trei elemente care au pus in pericol strategia premierului britanic

Premierul britanic a primit sustinerea a 200 de parlamentari ai Partidului Conservator, 117 votand impotriva ei.Cu toate ca si-a asigurat sprijinul formatiunii pe care o conduce pentru o perioada de inca un an, majoritatea obtinuta a fost de numai 83 de voturi, aratand o polarizare extrema in interiorul formatiunii conservatoare care controleaza parlamentul britanic.Theresa May a castigat o confruntare dificila, promitand ca nu va mai candida la viitoarele alegeri. Cu toate acestea, sustinerea in Camera Comunelor a planului negociat cu UE in ce priveste Brexit-ul e pusa sub semnul intrebarii dupa confruntarea din Partidul Conservator.Cei 117 "rebeli" din Partidul Conservator pot vota alaturi de Opozitia laburista respingerea planului, provocand o iesire necontrolata a Marii Britanii din UE.Doamna May anuntase votul din Camera Comunelor pentru marti, 11 decembrie, dar cu o zi inainte s-a razgandit pentru ca, din calculele echipei sale, exista posibilitatea ca planul sa fie respins.In urma acestei amanari, grupul conservatorilor care sustin o iesire din Uniune fara nicio intelegere cu statele membre a propus un vot de neincredere in partid , cerand demiterea premierului.Supravietuirea doamnei Theresa May la conducerea guvernului britanic inseamna continuarea pregatirii procesului de iesire din UE, proces care va incepe in data de 29 martie 2019 si ar trebui sa dureze doi ani.Dar, inainte, premierul britanic are nevoie de aprobarea prin vot de catre Parlament a planului propus, un vot riscant care poate arunca in aer intregul proces, dar care trebuie obtinut pana in data de 21 ianuarie 2019, altfel perioada de doi ani va fi prelungita.Nu se poate spune despre Theresa May ca este o adepta a Brexit-ului. In Guvernul Cameron unde a detinut pozitia de ministru de Interne (Home Secretary) a fost, la fel ca David Cameron , o sustinatoare a ramanerii in Uniunea Europeana.Doamna May si-a asumat rolul de a conduce negocierile cu Uniunea Europeana pentru a indeplini vointa majoritatii alegatorilor britanici care s-au exprimat in 2016 pentru parasirea comunitatii.Dar actualul premier, a carui pozitie a fost reconfirmata in urma unor alegeri anticipate ce au avut loc in aprilie 2018, s-ar putea sa nu-si indeplineasca obiectivul politic. Pozitia domniei sale a fost si este extrem de fragila in contextul unei polarizari extreme a societatii in jurul acestui subiect.Pozitia actualului premier al Marii Britanii a fost amenintata de trei evenimente care s-au succedat cu repeziciune in ultimele zile."Sunt foarte sigur ca prim-ministrul va avea sprijinul marii majoritati a colegilor parlamentari. Acest vot de astazi reprezinta eliminarea extremistilor care incearca sa avanseze o agenda proprie, care nu e in interesul poporului britanic sau al economiei britanice. Parasind Uniunea Europeana fara o intelegere ar fi rau pentru Marea Britanie", a declarat Philip Hammond, cancelarul premierului (vice prim-ministru) inainte de votarea motiunii de neincredere, sperand ca sustinerea conservatorilor pentru actualul premier sa fie mult mai mare.Cu toate ca Theresa May a supravietuit motiunii din partid, nu e sigur ca va reusi sa obtina o majoritate parlamentara care sa-i sustina planul negociat cu Uniunea Europeana.Aventura Brexit-ului e departe de a se fi incheiat. Ultimele sondaje de opinie arata ca, astazi, la mai mult doi ani de la referendum, peste 50% dintre britanici nu mai sustin parasirea Uniunii Europene.