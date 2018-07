Theresa May: Trump mi-a spus sa dau in judecata Uniunea Europeana

Ziare.

Presedintele american a declarat la conferinta comuna de presa sustina vineri la Londra ca i-a facut o sugestie Theresei May, pe care ea a gasit-o prea "brutala".Intrebata de Andrew Marr de la BBC despre ce a fost vorba, May a raspuns: "Mi-a spus ca ar trebui sa dau in judcata UE, nu sa intru in negocieri".Despre acest sfat primit, ea a spus: "In mod curios, ceea ce a mai spus presedintele la conferinta de presa a fost 'nu pleca'. Nu renunta la negocieri pentru ca apoi vei fi blocata. Asadar, vreau sa negociem cea mai buna varianta pentru Marea Britanie".Ea si-a aparat planul privind Brexitul si i-a indemnat pe criticii sai sa il sprijine.