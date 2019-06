Boris Johnson castiga si turul al doilea in cursa pentru postul de premier. Cine a mai ramas in lupta

Ziare.

Boris Johnson, care implineste 55 de ani miercuri, a strans 126 de voturi din cele 313 ale colegilor sai conservatori din Camera Deputatilor, in turul al doilea pentru alegerea viitorului lider al partidului si, implicit, succesor al Theresei May la sefia Guvernului.Mult in spatele sau s-au plasat actualul sef al diplomatiei britanice, Jeremy Hunt (46 de voturi), ministrul Mediului, Michael Gove (41), cel al Dezvoltarii Internationale, Rory Stewart (37), si detinatorul portofoliului Internelor, Sajid Javid (33), transmite AFP.Singurul care nu a reusit sa treaca pragul de 33 de voturi necesar pentru a intra in turul al treilea de scrutin, ce va avea loc miercuri, a fost Dominic Raab, fost ministru pentru Brexit.Prioritatea viitorului guvern va fi punerea in practica a Brexit-ului, in urma esecului premierului Theresa May, constransa sa demisioneze la 7 iunie din functia de lider al Partidului Conservator, dupa aproape trei ani de la referendumul de la 23 iunie 2016, la care britanicii au votat in proportie de 52% in favoarea retragerii tarii din Uniunea Europeana.Dupa ce Camera Comunelor a respins de trei ori acordul negociat de ea cu Uniunea Europeana, Theresa May a fost nevoita sa amane pana la 31 octombrie data Brexit-ului, prevazut initial pentru 29 martie.Politician abil si charismatic, extrem de ambitios, Boris Johnson - 'BoJo', cum este supranumit - vrea ca iesirea din UE sa se produca la sfarsitul lui octombrie , cu sau fara un acord.El se bucura de sprijinul a numerosi activisti de la baza partidului, insa gafele repetate si discursul cu accente populiste ii irita pe colegii sai, cum se intampla atunci cand ameninta ca nu va plati factura de divort a Brexit-ului - estimata de Londra la 40-45 miliarde de euro - daca UE nu va accepta conditii mai favorabile de retragere.