Brexit-ul a fost prea mult pentru ea: Theresa May a anuntat data cand isi da demisia

Intr-o declaratie marcata de emotie, May a precizat ca a facut "tot ce a putut" pentru a onora rezultatul referendumului din 2016, dar nu a reusit sa scoata Regatul Unit din UE."Am facut tot ce am putut pentru a-i convinge pe parlamentari sa sustina acordul pentru Brexit... din pacate, nu am reusit sa fac acest lucru", a declarat May cu vocea tremurand si ochii in lacrimi."In 2016 i-am pus pe oameni sa aleaga, iar in ciuda predictiilor britanicii au votat pentru iesirea UK din Uniunea Europeana. Sunt la fel de sigura astazi, ca acum 3 ani, ca daca ii pui pe oameni sa aleaga, ai datoria de a implementa ceea ce decid. Am facut tot ce am putut pentru a respecta acest lucru.... Am facut tot ce am putut pentru a-i convinge pe parlamentari sa sustina acordul pentru Brexit. Din pacate, nu am reusit.Am incercat de trei ori. Cred ca am luat decizia corecta sa insist si cand sansele de succes erau scazute. Dar acum imi este clar ca este in interesul tarii sa avem un nou premier care sa preia aceste eforturi., pentru ca un succesor sa poata fi ales (...) procesul de alegere a unui nou lider ar trebui sa inceapa saptamana viitoare".In plus, May a mai precizat ca faptul ca nu a reusit sa scoata Regatul Unit din UE va ramane cel mai mare regret al ei."Este si va ramane intotdeauna un profund regret pentru mine faptul ca nu am reusit sa duc pana la capat Brexit-ul. Succesorul meu va trebui sa gaseasca o cale de urmat care sa onoreze rezultatul referendumului. Pentru a reusi, el sau ea va trebui sa gaseasca consens in Parlament, unde eu nu am reusit. Un astfel de consens va fi atins doar daca cei din ambele parti ale dezbaterii sunt dispusi sa faca compromisuri".Premierul a mai spus ca a fost "onoarea vietii sale" sa fie a doua femeie prim-ministru din Marea Britanie, dar cu siguranta nu va fi ultima."Poate ca politica noastra a fost sub presiune, insa exista atat de multe lucruri bune la aceasta tara. Atat de multe lucruri de care sa fim mandri. Atat de multe lucruri pentru care sa fim optimisti.In curand voi parasi acest post, care a fost onoarea vietii mele. Am fost a doua femeie prim-ministru, insa cu siguranta nu ultima. Nu fac acest lucru (demisioneaza - n.red.) cu rea vointa, ci cu o recunostinta enorma pentru ca am avut ocazia sa servesc tara pe care o iubesc", a mai spus May, inainte sa izbucneasca in lacrimi.Iata declaratia prim-ministrului britanic:Succesorul premierului britanic urmeaza sa fie numit pana inaintea vacantei parlamentare, la 20 iulie, a anuntat Partidul Consevator intr-un comunicat.Partidul Conservator, al carui lider este in mod traditional totodata premier, urmeaza sa organizeze o succesiune de voturi a deputatilor conservatori, cu scopul de a stabili doi candidati care sa fie supusi, apoi, votului membrilor formatiunii.Theresa May va ramane prim-ministru pe perioada acestui procesul in doua etape. Ultimii doi candidati care vor ramane in cursa se vor confrunta intr-un vot final al celor 125.000 de membri ai Partidului Conservator.