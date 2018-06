Camera Lorzilor a aprobat legea Brexit propusa de premierul Theresa May

Ziare.

com

Aprobarea in camera superioara a Parlamentului britanic, fara vot, a textului referitor la Brexit propus de premierul Theresa May pune capat unor dezbateri parlamentare care au durat cateva luni.Pentru a intra in vigoare, legea mai are nevoie doar de asa-numita "aprobare regala", o formalitate care nu mai presupune alte dispute.