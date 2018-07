Noua luni pana la Brexit: Intalnire May, Merkel si Rutte, inaintea unei reuniuni cruciale a Cabinetului britanic

Ziare.

Theresa May urmeaza sa se intalneasca cu Merkel si Rutte inainte sa-si reuneasca membrii Cabinetului, vineri, si sa incerce sa depaseasca divergente intre eurosceptici si eurofili cu privire la viitoarele legaturi economice intre regat si Uniune.Cu mai putin de noua luni inainte de Brexit , prevazut la sfarsitul lui martie 2019, Guvernul britanic inca nu a spus cum isi vede viitoarea relatie cu UE.In cadrul unui summit la Bruxelles , la sfarsitul saptamanii trecute, liderii europeni au avertizat-o pe May ca timpul preseaza in obtinerea unui acord si si-au accelerat pregatirile in eventualitatea unui esec al negocierilor.Asupra lui May se exercita presiuni si in Regatul Unit.Un influent eurosceptic din tabara conservatoare, Jacob Rees-Mogg, a avertizat-o luni ca ar trebui sa-si respecte angajamentele, altfel risca o prabusire a Guvernului.Rees-Mogg, care reprezinta sustinatorii unei rupturi clare cu UE, a fost criticat din cauza acestor declaratii de membri ai Partidului Conservator care vor sa pastreze legaturi privilegiate cu Uniunea."Sustinatorii unei drepte ideologice sunt minoritari, in pofida zgomotului pe care-l fac, si ar trebui sa taca", l-a apostrofat secretarul de stat insarcinat cu Afaceri Europene Alan Duncan.Guvernul este hotarat sa implementeze rezultatul referendumului din iunie 2016 in favoarea Brexitului, a declarat un purtator de cuvant al Guvernului."Premierul a expus ceea ce vrea sa realizeze, adica parasirea pietei unice, parasirea Uniunii Vamale, parasirea Curtii Europene de Justitie si libertatea de a semna si de a incheia acorduri comerciale peste tot in lume", a spus el.Theresa May a discutat joi, la Bruxelles, cu liderii irlandez Leo Varadkar si spaniol Pedro Sanchez.Ea s-a intalnit anterior, la Londra, cu presedintele Consiliului European Donald Tusk si cu premierul grec Alexis Tsipras.