Opozitia britanica trece la atac impotriva Theresei May: Liderul laburistilor a depus motiune de cenzura

Guvernului ii revine decizia de a permite organizarea unei astfel de dezbateri si a unui vot asupra unei astfel de motiuni. In cazul in care aceasta ar fi adoptata, ea nu va fi constrangatoare din punct de vedere juridic pentru Theresa May, ci ar releva inca o data slabiciunea pozitiei sale, relateaza AFP."Este inacceptabil sa asteptam o luna ca sa ajungem la un vot asupra problemei cruciale a viitorului tarii noastre", a declarat Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist, referindu-se la decizia lui May de a amana in a treia saptamana a lui ianuarie votul asupra acordului Brexitului , prevazut initial pentru data de 11 decembrie."Astfel, pentru ca e singurul mod pe care-l vad, in care sa organizam acest vot saptamana aceasta, sunt pe punctul de a depune o motiune intitulata 'Aceasta camera nu are incredere in premier'", a adaugat el.In cazul in care Guvernul refuza sa dezbata aceasta motiune, Jeremy Corbyn ar putea sa depuna o motiune de cenzura vizand intregul Guvern, o procedura care poate conduce la organizarea unor noi alegeri legislative.In cadrul dezbaterilor parlamentare, liderul laburist a apreciat ca Theresa May a "esuat" in incercarea sa de a "renegocia" acordul si "nu mai are scuze sa amane votul" in vederea ratificarii acordului retragerii semnat de Londra si Bruxelles dupa 17 luni de negocieri.Acest text intampina dificultati in a-i convinge pe deputatii din toate taberele politice, indiferent ca sustin un Brexit fara concesii sau apara ramanerea in clubul european.Confruntata cu probabilitatea unui esec usturator, Theresa May a amanat acest vor in ianuarie . Aceasta manevra a condus la organizarea unei vot de incredere in cadrul partidului sau Conservator, miercuri. Ea a obtinut increderea majoritatii , pana la urma, insa peste o treime dintre ei au dezavuat-o.Aceasta fractura in cadrul propriei familii politice i-a relevat inca o data slabiciunea, accentuata de esecul sau in a obtine, de la liderii europeni reuniti in summit la Bruxelles, saptamana trecuta, munitie noua cu care sa-si convinga Parlamentul.May a declarat ca ea continua discutiile cu UE cu scopul de a obtine "asigurari" cu privire la acord, si anume cu privire la o dispozitie menita sa evite reimpunerea unei frontiere fizice intre Irlanda si provincia brtanica Irlanda de Nord, iar purtatorul sau de cuvant a anuntat luni ca aceste discutii continua "la toate nivelurile".Insa nicio intalnire cu lideri britanici nu figura, insa, pe agenda UE, a anuntat luni un purtator de cuvant al Comisiei Europene (CE), Margaritis Schinas."Consiliul European a furnizat clarificari care erau posibil sa fie facute in acest stadiu, (iar) nicio noua reuniune nu este, deci, prevazuta cu Regatul Unit".In fata disensiunilor, tot mai multe voci pledeaza in favoarea unui al doilea referendum, atat in opozitie, cat si in randul conservatorilor.Insa May a respins sec aceste indemnuri. "Sa nu rupem increderea poporului britanic incercand sa organizam un nou referendum" pe tema Brexitului, care "ar antrena pagube ireparabile la adresa integritatii vietii noastre politice", a indemnat ea Camera Comunelor.Singurele alternative ale acordului sau sunt, in opinia sa, un Brexit fara acord - potential devastator pentru economia britanica - sau ca Brexitul sa nu aiba loc.In weekend, ea s-a opus aprig unui al doilea referendum si s-a rafuit cu fostul sef de Guvern laburist Tony Blair, pe care l-a acuzat ca incearca sa "submineze" Brexitul. "Eu nu mi-am pierdut niciodata din vedere datoria, si anume de a pune in aplicare rezultatul referendumului", a subliniat ea.Tony Blair, care s-a aflat la putere in perioada 1997-2007, a catalogat drept "iresponsabil (...) sa se incerce sa se convinga cu forta deputatii sa accepte un acord pe care-l considera sincer prost, amenintandu-i cu parasirea Uniunii Europene fara acord".In fata spectrului unei respingeri a acordului, o a treia cale este aparata de catre mai multi ministri, si anume sa se dea Parlamentului posibilitatea sa voteze - in mod indicativ - asupra diverselor optiuni posibile cu privire la Brexit, de la pastrarea unei relatii foarte apropiate cu UE, la o esire fara acord.Ultimul dintr-o serie care a pledat in acest sens, ministrul Intreprinderilor Greg Clark a apreciat luni, la BBC, ca Parlamentul ar trebui sa aiba un cuvant de spus, pentru a se pune capat "incertitudinii", in cazul unei recalibrari a acordul lui May.Un purtator de cuvant al lui May a declarat insa ca nu este prevazut vreun vot de acest fel.