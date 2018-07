Legislatia UE va fi mentinuta in Marea Britanie inca 21 de luni, pana la finele lui 2020

Ziare.

com

Dominic Raab, ministrul pentru Brexit, a declarat ca aceasta decizie este necesara "pentru a ne asigura ca totul merge cum trebuie ... in concordanta cu intelegerea pe care am facut-o cu UE".Decizia va starni, cel mai probabil, furia parlamentarilor pro-Brexit, care primisera promisiuni ca legea va iesi din vigoare in martie 2019.De asemenea, exista posibilitatea ca decizia sa fie contestata legal, deoarece Marea Britanie nu va mai avea europarlamentari sau comisari europeni, dar va continua sa respecte legile de la Bruxelles.In plus, May a anuntat ca ea va conduce negocierile cu Uniunea Europeana. "Eu voi conduce negocierile cu Uniunea Europeana, iar Secretarul de Stat pentru Iesirea din Uniunea Europeana imi va tine locul. Departamentul pentru Brexit va fi responsabil doar pentru pregatirile interne", a afirmat ea.Intrebat daca cetatenii UE care locuiesc in Regatul Unit vor putea sa ramana daca nu va exista niciun acord intre Marea Britanie si Uniunea Europeana, Raab a afirmat ca "nu vor fi inlaturate drepturile cetatenilor UE din aceasta tara".