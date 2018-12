Seful Opozitiei din UK ar fi facut-o "femeie proasta" pe Theresa May in plenul Parlamentului

Here's the full audio version of a mic'ed-up Corbyn #stupidwoman pic.twitter.com/34aJXlxy81 - Gammon Magazine (@GammonMag) 19 decembrie 2018

In urma unor dezbateri tensionate, saptamana trecuta, cu privire la Brexit, aceasta sedinta a inceput intr-o atmosfera mult mai destinsa, iar parlamentarii si-au facut urari cu ocazia sarbatorilor, relateaza Reuters.Lucrurile s-au schimbat, insa, dupa ce Corbyn s-a lansat intr-o serie de intrebari ostile cu privire la hotararea luata saptamana trecuta de May de a amana votul in vederea ratificarii in Camera Comunelor a acordului retragerii incheiat cu Uniunea Europeana (UE).Theresa May, care a supravietuit saptamana trecuta unei motiuni de cenzura interne a grupului parlamentar al Partidului Conservator, nu s-a lasat impresionata de acest atac.In raspunsul sau, ea a apreciat ca Jeremy Corbyn ar face mai bine sa verifice daca membrii Partidului Laburist ii aproba cu totii linia politica pe tema problemei spionoase a divortului intre Londra si Bruxelles."Am un sfat pentru foarte eminentul reprezentant - intoarceti-va!", a declarat Theresa May, reluand o celebra expresie folosita in povestile de Craciun jucate la teatru, pentru a anunta sosirea personajului negativ."Lor nu le este frica si nici tarii lor", a spus ea.Evident vexat, Jeremy Corbyn a dat din cap si a murmurat "femeie proasta", lucru care nu a scapat ochiului camerelor de televiziune, ce transmiteau dezbaterile in direct.Spiritele s-au incins, atunci, brusc, in Camera Comunelor, al carei presedinte, John Bercow, a declarat ca nu a auzit ceea ce a spus Corbyn si ca nu este in masura sa ia o hotarare cu privire la acest incident."El nu a catalogat-o drept femeie proasta, asadar, cred ca nu exista vreun motiv sa prezinte scuze. Din cate stiu, el a spus 'oameni stupizi'", a declarat un purtator de cuvant al lui Corbyn.Liderul laburist a dezmintit, la randul sau, ca a insultat-o pe Theresa May si a declarat ca a spus "oameni stupizi" ("stupid people") despre alesii din Camera Comunelor care iau Brexit-ul drept o pantomima de Craciun.Un incident de aceasta natura a avut loc in Parlamentul britanic in iunie, cand ministrul insarcinat cu relatiile cu Parlamentul, Andrea Leadsom, a fost catalogat drept "femeie proasta", potrivit lui John Bercow.