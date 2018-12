Theresa May a amanat votul crucial pe Brexit din Parlament si va pleca la Bruxelles pentru renegocieri

Ziare.

com

BBC citeaza doua surse neidentificate din Cabinet care au spus ca May a decis sa amane votul, in contextul in care Downing Street a confirmat ca ea a avut luni dimineata o conferinta prin telefon cu ministrii.May urmeaza sa faca o declaratie catre Parlament la ora 15:30 GMT (17:30 - ora Romaniei) . Ministrul britanic pentru Brexit, Stephen Barclay, va face de asemenea luni o declaratie in Parlament in legatura cu Articolul 50 privind Brexit-ul, a scris pe Twitter reprezentanta Guvernului in legislativ, Andrea Leadsom.Downing Street si ministrii au insistat anterior, luni dimineata, ca votul se va desfasura asa cum a fost planuit, in ciuda faptului ca Guvernul pare sa aiba sanse mici sa il castige.Premierul May va pleca la Bruxelles pentru a incerca sa renegocieze asa-numitul "backstop" pentru Irlanda de Nord, unul dintre elementele cheie ale acordului privind Brexit incheiat cu Uniunea Europeana, prevedere care se loveste insa de o opozitie crescanda la Londra, a anuntat luni pe Twitter un secretar de stat al guvernului britanic, transmite Reuters."Theresa May si-a ascultat colegii si va pleca la Bruxelles pentru a incerca sa revada backstop-ul", a scris pe Twitter Nadhim Zahawi, secretar de stat in Departamentul Educatiei.De asemenea, potrivit unor surse citate de publicatia The Telegraph, Theresa May le-a spus ministrilor sai ca va pleca la Bruxelles pentru a obtine "garantii legale" ca Regatul Unit nu va ramane angajat pe termen nedefinit in mecanismul de "backstop".In acelasi timp, Comisia Europeana a atras atentia luni ca nu intentioneaza sa renegocieze acordul obtinut cu Londra privind iesirea Marii Britanii din UE la 29 martie 2019, conform AFP si Reuters."Acordul inaintat la 25 noiembrie este cel mai bun si singurul posibil. Nu se pune problema unei renegocieri", a afirmat un purtator de cuvant al Comisiei Europene, Mina Andreeva. Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis, luni, ca Regatul Unit este liber sa revoce in mod unilateral notificarea intentiei sale de retragere din UE.