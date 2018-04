Theresa May a convocat o sedinta de urgenta a Guvernului pentru a discuta situatia din Siria

Ziare.

May a declarat ca "toate indiciile" arata ca regimul sirian este responsabil pentru atacul cu arme chimice din orasul Duma , iar un asemenea "act barbar" nu poate ramane fara raspuns, relateaza site-ul BBC News.Potrivit unor surse guvernamentale, premierul Marii Britanii considera ca nu este necesar sa ceara aprobarea din partea Parlamentului de la Londra, argumentand ca este necesara o riposta urgenta la atacul chimic din Siria Theresa May ar fi cerut deplasarea unor submarine britanice in raza necesara pentru lansarea unor rachete catre Siria, iar operatiunea ar putea incepe cel mai devreme joi noaptea.Predecesorul Theresei May, David Cameron, a incercat si nu a reusit sa obtina sprijin din partea Parlamentului pentru a se alatura unei operatiuni militare in Siria in 2013, tot dupa utilizarea unor arme chimice.Presedintele american Donald Trump a avertizat Rusia ca Statele Unite vor ataca Siria , din cauza unui presupus atac chimic atribuit Administratiei Bashar al-Assad.La 8 aprilie, o serie de organizatii umanitare si mai multi medici au sustinut ca minimum 70 de persoane din orasul sirian Duma au murit prin asfixiere si alte cateva sute prezinta simptome precum convulsii si saliva abundenta (spume la gura), specifice pentru expunerea la substante neurotoxice sau clor.Potrivit organizatiei umanitare Castile Albe, ar fi fost folosit un dispozitiv de tip bomba-butoi cu gaz sarin, care a fost aruncat dintr-un elicopter. Orasul sirian Duma este ultima reduta a gruparii insurgente Jaish al-Islam din regiunea Ghuta de Est, iar fortele regimului sirian au efectuat mai multe bombardamente in zona.Statul Major al armatei Rusiei sustine ca atacul chimic produs in orasul sirian Duma a fost o inscenare a organizatiei umanitare insurgente Castile Albe.Presa de stat de la Damasc a anuntat ca fortele guvernamentale nu au efectuat atacuri chimice, iar informatiile prezentate in presa occidentala sunt "inventii" generate de faptul ca rebelii au pierdut majoritatea teritoriilor ocupate.