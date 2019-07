Theresa May a fost ovationata de parlamentarii britanici, la plecare

Ziare.

May, in varsta de 62 de ani, a parut sa se lupte cu lacrimile cand a parasit Camera Comunelor, oprindu-se sa-i stranga mana presedintelui acestui for, John Bercow, inainte de plecare, scrie Reuters.Mandatul de premier va fi preluat oficial de Boris Johnson."Astazi mai tarziu ma voi intoarce in bancile din spate si va fi pentru prima data in 21 de ani, deci va fi o schimbare semnificativa", le-a spus May deputatilor cand a luat sfarsit ultima ei sesiune de intrebari in calitate de premier.Vocea Theresei May a tremurat cand si-a incheiat discursul cu cuvintele: "Datoria de a-mi servi alegatorii va ramane cea mai mare motivatie a mea".Sesiunea de o ora, pe care sotul ei Philip a urmarit-o din locurile pentru public, a prilejuit omagii din partea politicienilor din tot spectrul politic pentru serviciul public si simtul datoriei de care a dat dovada Theresa May, desi acestia si-au exprimat dezacordul fata de multe din politicile ei.Imaginile filmate dintr-un elicopter pentru o televiziune de stiri deasupra parlamentului arata membrii staffului institutiei aliniati intr-o curte interioara, aplaudand si realizand fotografii cu May in timp ce ea se indrepta spre masina care urma sa o transporte spre resedinta din Downing Street 10 pentru o ultima declaratie publica.Theresa May a preluat mandatul de prim-ministru dupa referendumul din 2016 privind Brexitul si se retrage dupa doar trei ani in urma esecului ei de a pune in practica Brexitul, acordul ei de divort cu blocul comunitar fiind respins de trei ori de un parlament foarte divizat