Theresa May a ramas blocata in masina de fata cu Merkel (Video)

Ajunsa la Berlin pentru o intrevedere cu Merkel, Theresa May a ramas blocata in masina sa, arata The Sun Cancelarul german o astepta pe May pe covorul rosu, iar cand masina a ajuns o consiliera a premierului britanic a incercat sa deschisa usa, dar aceasta a ramas blocata. Femeia a insistat, dar fara succes. Timp de 12 secunde a incercat sa dechisa usa.Pana la urma, usa a fost deschisa din interior de un agent de securitate.Incidentul a avut loc in timp ce Theresa May se afla intr-un tur al Europei intr-o incercare de a renegocia acordul pentru Brexit, pentru care a amanat votul din Parlamentul de la Londra unde stia ca nu va obtine majoritatea pe actualul text.A.G.