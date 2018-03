Theresa May acuza: Rusia este "foarte probabil" vinovata de otravirea lui Serghei Skripal UPDATE Reactia Moscovei

Reactia Moscovei

Ea a spus ca ambasadorul rus la Londra a fost convocat pentru a da explicatii daca otravirea a fost "o actiune directa a Rusiei" sau rezultatul pierderii controlului asupra stocului rus de agenti neurotoxici. Premierul britanic a facut referire la agentul cu care a fost otravit spionul rus, ce face parte dintr-un grup de agenti cunoscuti drept "Novichok".Sefa Guvernului britanic i-a dat termen ambasadorului sa raspunda acuzatiilor pana la sfarsitul zilei de marti.May a mai spus ca Boris Johnson, secretarul britanic de externe, i-a transmis ambasadorului rus ca Moscova trebuie "sa furnizeze imediat informatii complete" despre programul Novichok catre Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice.Premierul britanic a mai afirmat ca Marea Britanie va lua in considerare raspunsul ambasadorului inainte de orice decizie, dar a adaugat ca "daca nu exista un raspuns credibil, vom concluziona ca aceasta actiune reprezinta o utilizare ilegala a fortei de catre statul rus impotriva Marii Britanii"."Trebuie sa fim pregatiti sa aplicam masuri mult mai extinse. Miercuri, vom face o analiza detaliata a raspunsului oferit de statul rus. Daca nu va fi oferit niciun raspuns credibil, vom concluziona ca aceasta actiune reprezinta o utilizare ilegala a fortei de catre statul rus impotriva Marii Britanii, astfel ca voi reveni in Camera Comunelor pentru a stabili gama larga a masurilor de riposta", a atras atentia Theresa May."Aceasta tentativa de asasinat prin folosirea unei substante neurotoxice de uz militar intr-un orasel britanic nu este doar un delict care a vizat familia Skripal, ci si o actiune nediscriminatorie si lipsita de inteligenta contra Marii Britanii, punand in pericol vietile civililor nevinovati. Nu vom tolera tentative indraznete de acest gen de a ucide civili nevinovati pe teritoriul britanic", a insistat Theresa May.Moscova a catalogat luni drept un "spectacol de circ" acuzatiile Londrei potrivit carora Rusia se face vinovata de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skropal..Acuzatiile vizand Rusia reprezinta "alta campanie de informatii si politica bazata pe provocare", a declarat o purtatoare de cuvant a Ministerului rus de Externe Maria Zaharova, citata de agentii ruse de presa.Zaharova a catalogat drept un "spectacol de circ in Parlamentul britanic" acuzatiile premierului britanic Theresa May. Serghei Skripal, in varsta de 66 de ani, si fiica sa Iulia, in varsta de 33 de ani, au fost gasiti inconstienti pe 4 martie pe o banca, la Salisbury, in sudul Angliei, unde locuia fostul spion.Condamnat in 2006 dupa ce a fost gasit vinovat ca a livrat informatii Marii Britanii, fostul colonel GRU a fost schimbat in 2010 alaturi de alti trei agenti dubli cu spioni rusi arestati in Statele Unite.Fostul spion si fiica sa au fost otraviti cu un agent neurotoxic, o substanta chimica ce actioneaza asupra sistemului nervos si care poate duce chiar la deces.