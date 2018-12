Theresa May, inainte de votul de incredere din partid: Raman hotarata sa termin mandatul

Ziare.

com

"Alegerile pentru un nou lider nu vor schimba principiile fundamentale ale acordului negociat. Saptamani intregi petrecute destramandu-ne vor crea doar mai multa divizare, in momentul in care cel mai important este sa ramanem uniti pentru a ajuta tara", a declarat May miercuri.Prim-ministrul britanic si-a anulat o vizita oficiala la Dublin, programata pentru miercuri, in cadrul careia urma sa discute despre acordul pentru Brexit. May a transmis ca va ramane in tara pentru a-si "sustine cauza"."Raman hotarata sa termin mandatul", a mentionat Theresa May."O schimbare in conducerea Partidului Conservator in momentul acesta va fi un risc pentru viitorul tarii. Noul lider nu va avea timp sa renegocieze, asadar, prima decizie pe care o va lua va fi sa amane sau sa anuleze iesirea Marii Britanii din UE", a declarat May."Voi contesta votul de neincredere cu orice pret", a adaugat prim-ministrul.In plus, Theresa May a anulat o intalnire programata miercuri cu ministrii din cabinetul sau, pentru a se concentra pe problema votului de neincredere.Premierul Marii Britanii se va prezenta, miercuri, in fata membrilor Partidului Conservator din Camera Comunelor pentru a se confrunta cu un vot de neincredere, in contextul nemultumirilor legate de acordul pentru Brexit negociat cu oficialii Uniunii Europene.Parlamentarii Partidului Conservator se vor exprima prin vot intr-o sesiune prevazuta miercuri intre orele 18:00 - 20:00 GMT (20:00 - 22:00, ora Romaniei).Iata aici detalii - Theresa May se va confrunta azi cu un vot de neincredere in partid. Daca pierde, va trebui sa plece Vezi si Ministru britanic: Brexit-ul se amana daca May pierde votul de incredere