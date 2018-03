Theresa May isi uneste partidul atacand Rusia

"CONSENS" IN PARLAMENT

DIAGNOSTICATA DIABETICA

Ziare.

com

In contextul in care se confrunta cu disensiuni dure in randul partidului in dosarul Brexitului, premierul britanic a reusit sa-si restaureze autoritatea, afisandu-si fermitatea fata de Moscova in dosarul otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal si fiicei acestuia Iulia, pe 4 martie, la Salisbury, in sud-vestul Angliei, scrie AFP."Nu vom tolera niciodata amenintarea Guvernului rus la adresa vietii cetatenilor britanici sau straini pe teritoriul britanic", a declarat ea in fata a mii de activisti si alesi, care au aplaudat-o indelung.Decizia sa, anuntata miercuri, de a expulza 23 de diplomati rusi din Regatul Unit si de a suspenda relatiile bilaterale "la nivel inalt" intre cele doua tari a primit, intre timp, o larga sustinere in clasa politica britanica, inclusiv din partea premierilor galez si scotian, care provin din opozitie, si i-a permis sa uneasca partidul."Am observat un consens in Camera Comunelor saptamana aceasta, pe masura ce deputatii, din toate partidele, s-au ridicat sa condamne actiunile Rusiei si sa sustina pozitia Guvernului", si-a exprimat ea satisfactia. Ea a subliniat ca a primit sustinerea Statelor Unite, NATO, Uniunii Europene (UE) si ONU.Liderul opozitiei, Jeremy Corbyn, care a predicat prudenta si a refuzat sa acuze Moscova, a facut, din contra, obiectul unor critici inclusiv in partidul sau, saptamana aceasta.Dupa ce Rusia a anuntat sambata expulzarea a 23 de diplomati britanici si inchiderea la Moscova a British Institute, organizatia care promoveaza cultura si limba engleza, ca raspuns la sanctiunile britanice, Theresa May a declarat ca Guvernul a "anticipat un raspuns de acest fel".Ea a acuzat Rusia de "incalcarea flagranta" a dreptului international si Conventiei asupra armelor chimice. "Acest act de agresiune rusa este antiteza insasi a valorilor liberale si democratice care definesc Regatul Unit", a declarat ea.Discursul sau a contrastat cu interventia catastrofala la precedentul congres al partidului, in octombrie, cand a fost cuprinsa de un acces de tuse interminabil, a fost intrerupta de un comediant care i-a intins un formular de concediere, in timp ce literele sloganului conservator scris pe zid in spatele ei s-au desprins una cate una.Cu scopul de a pastra aceasta unitate si aceasta autoritate regasita, Theresa May s-a ferit sa abordeze subiectul delicat al negocierilor Brexitului, care ii imparte in continuare profund pe conservatori si s-a livrat unei lungi pledoarii in favoarea serviciilor publice, calul de bataie al opozantilor sai politici."Fiecare in sanul partidului nostru este profund atasat serviciilor noastre publice", a spus ea. "Atunci cand am fost diagnosticata diabetica, NHS (National Health Service, serviciul national britanic de sanatate) a fost acolo pentru mine", a spus ea, intr-o rara exprimare a experientei sale personale.Regatul Unit este insa impotmolit in discutii dificile cu Bruxellesul in vederea definirii unei perioade de tranzitie dupa iesirea tarii din UE, pevazuta intr-un an, si mai ales a viitoarelor relatii comerciale.Un summit european este prevazut saptamana viitoare la Bruxelles, in cursul caruia Cei 27 urmeaza sa-si adopte pozitia cu privire la cadrul relatiilor post-Brexit cu Regatul Unit, pe plan comercial.Presedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker i-a cerut marti Theresei May sa "fie mai clara cu privire la modul cum vede Regatul Unit viitoarea sa relatie cu UE".