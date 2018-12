Theresa May se va confrunta azi cu un vot de neincredere in partid. Daca pierde, va trebui sa plece

Ziare.

com

Parlamentarii Partidului Conservator se vor exprima prin vot intr-o sesiune prevazuta miercuri intre orele 18:00 - 20:00 GMT (20:00 - 22:00, ora Romaniei).Contestarea functiei la conducerea Partidului Conservator a lui May are loc dupa ce au fost adunate cele 48 de scrisori prin care se solicita acest vot.May este criticata in partid pe tema acordului Brexit-ului pe care l-a negociat cu Bruxelles-ul. Nu se stie cat de repede va fi anuntat rezultatul votului, insa este necesar ca Theresa May sa obtina o victorie pentru a ramane la conducerea formatiunii.Daca va reusi sa obtina increderea parlamentarilor in votul de miercuri, nu se va mai putea inainta o motiune impotriva ei timp de un an. In cazul in care pierde increderea, urmeaza sa aiba loc alegeri interne, la care sefa Guvernului nu mai poate candida.Exista, de asemenea, posibilitatea ca in cazul unei victorii fragile, May sa demisioneze oricum de la conducerea Partidului Conservator.Intrucat Partidul Conservator este cea mai importanta formatiune in Camera Comunelor, un eventual nou lider al acestuia urmeaza sa devina premierul Marii Britanii.Graham Brady, presedintele "Comitetului 1922", grupul parlamentar al Partidului Conservator, a anuntat ca pragul de 48 de scrisori necesare in vederea declansarii acestei proceduri a fost depasit, relateaza Reuters.El a precizat ca votul urmeaza sa aiba loc miercuri seara in Camera Comunelor, iar rezultatul va fi anuntat cat mai rapid posibil, a adaugat el.Potrivit Regulamentului Camerei Comunelor, este necesar ca 15% dintre deputatii conservatori - adica 48 din cei 315 - sa isi exprime in scris vointa de a organiza votul, pentru ca acesta sa poata avea loc.