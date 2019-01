Theresa May spune ca ar fi o "incalcare catastrofala si de neiertat a democratiei", daca Marea Britanie nu iese din UE

Ziare.

com

Cu doar doua zile inaintea unui vot in Camera Comunelor asupra acordului privind retragerea din UE , premierul britanic a facut apel la parlamentari "sa faca ceea ce este bine pentru tara" si sa-i sprijine controversatul plan de "divort", informeaza duminica Press Association.May a apreciat ca Marea Britanie risca sa paraseasca UE fara un acord sau, daca parlamentarii nu sunt dispusi sa-si asume nesiguranta pe care o presupune un Brexit fara acord, atunci Marea Britanie s-ar putea sa nu mai paraseasca deloc UE.In ceea ce a descris drept "cea mai mare si cea mai importanta decizie pe care orice parlamentar al generatiei noastre va fi nevoit s-o ia", premierul May a insistat ca a sosit momentul ca oamenii politici "sa se achite" de sarcinile lor in fata poporului."Voi, poporul britanic, ati votat sa iesim (din UE) . Si apoi, la alegerile generale din 2017, 80% dintre voi ati votat pentru parlamentarii care au promis sa respecte rezultatul referendumului. Ne-ati transmis instructiunile voastre. Acum este randul nostru sa ne achitam.Cand v-ati prezentat sa votati la referendum, ati facut-o deoarece voiati ca vocea voastra sa se faca auzita. Unii dintre voi v-ati pus increderea in procesul politic pentru prima oara in decenii. Nu putem - si nu trebuie - sa va dezamagim. A face acest lucru ar fi o incalcare catastrofala si de neiertat a democratiei noastre. Deci mesajul meu catre parlament in acest sfarsit de saptamana este simplu: a sosit momentul sa lasam jocurile si sa facem ceea ce este bine pentru tara noastra", a scris Theresa May intr-un articol publicat in Sunday Express.Press Association relateaza ca premierul britanic s-a confruntat cu apeluri din partea predecesorului ei, John Major, de a revoca articolul 50 (al Tratatului UE, care reglementeaza parasirea blocului comunitar de catre un stat membru - n.red.), in scopul de a opri Brexitul, deoarece, a avertizat el, o iesire fara acord ar fi "condamnabila din punct de vedere moral".