UK: 10 candidati s-au inscris oficial in cursa pentru sefia Partidului Conservator

Boris Johnson - fostul primar al Londrei si ministru de Externe Jeremy Hunt - ministrul de Externe Dominic Raab - fostul ministru al Brexit-ului Matt Hancock - ministrul Sanatatii Michael Gove - ministrul Mediului Mark Harper - fost ministru al Imigratiei Sajid Javid - ministrul de Interne Andrea Leadsom - fost lider al Camerei Comunelor Esther McVey - fostul ministru al Muncii Rory Stuart - ministrul Dezvoltarii Internationale

Ziare.

com

Potrivit BBC, cei zece competitori sunt:Parlamentarii conservatori vor participa acum la mai multe voturi pentru ca dupa acest proces sa ramana doi candidati. In faza finala, vor vota toti membrii Partidului Conservator, iar castigatorul va fi desemnat in saptamana care incepe pe 22 iulie.Lista candidatilor a fost anuntata de vicepresedinta Comitetului 1922 al partidului, Cheryl Gillan.Pentru a putea intra in cursa, candidatii trebuie sa obtina sustinerea a cel putin opt parlamentari conservatori. Sam Gyimah, singurul candidat care sustinea varianta unui nou referendum privind Brexit-ul, s-a retras declarand ca nu are destul timp pentru a obtine sustinerea necesara. Theresa May a demisionat oficial din functia de premier al Marii Britanii pe 7 iunie, insa va ramane in functie pana cand va fi ales succesorul sau.Conform corespondentului BBC Jonathan Blake, cursa pentru functia de premier a devenit de asemenea "o dezbatere privind viitorul Partidului Conservator"."Observam ce probleme de politica interna intra in discutii. Intrebarea este cat de populare sunt acele idei pentru ca in mod clar Brexit-ul va fi o prioritate pentru viitorul premier", a afirmat el.Invingatorul va ajunge pe Downing Street, postul de premier revenind sefului formatiunii care reuneste o majoritate parlamentara suficienta sa guverneze. El va avea delicata misiune sa duca la sfarsit iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE), ceea ce Theresa May nu a reusit sa faca , nevoita sa amane pana cel mai tarziu la 31 octombrie data Brexit-ului, prevazuta initial la 29 martie.Favorit la casele de pariuri si tinta altor candidati, care vad in el principalul lor rival, este Boris Johnson, cel care le prezice britanicilor un viitor glorios intr-un Regat Unit in afara UE, cu care este pregatit de inclestare in negocieri cu privire la Brexit.El a amenintat sa nu plateasca factura Brexit-ului - o suma evaluata intre 40 si 45 de miliarde de euro -, daca UE nu accepta conditii mai bune pentru tara sa. Candidatii anuntati la succesiunea Theresei May se contrazic, pentru moment, privind strategia de abordat in cazul Brexit-ului, existand doua tabere: cei care vor ca regatul sa iasa din Uniune inclusiv fara acord si cei care afirma ca pot sa renegocieze.In a doua categorie se afla seful diplomatiei britanice Jeremy Hunt, care a declarat: "Sunt absolut sigur ca, daca adoptam abordarea corecta a subiectului, europenii ar fi gata sa negocieze", sprijindu-se pe o conversatie pe care a avut-o cu Angela Merkel.