Vor vota parlamentarii britanici acordul referitor la Brexit? Theresa May se pregateste pentru testul din Camera Comunelor

Ziare.

com

Decizia premierului de a amana votul parlamentar programat in decembrie, din cauza unei infrangeri ce parea iminenta, a aruncat intr-o si mai mare incertitudine viitorul procesului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana, scrie Reuters.Theresa May incearca acum sa obtina garantii suplimentare din partea liderilor UE inaintea votului ce va avea loc in Camera Comunelor in luna ianuarie."Cand Theresa May va reveni cu acele asigurari pe care le cere de la UE cu privire la faptul ca acordul aflat pe masa nu ne va tine captivi permanent in uniunea vamala (...) va gasi o cale de a trece acest acord prin parlament", a declarat Hunt, in sesiunea de intrebari si raspunsuri care a urmat unui discurs sustinut in Singapore.Intrebat despre perspectiva organizarii unui al doilea referendum, Jeremy Hunt a afirmat ca acesta ar dauna democratiei, iar consecintele sociale ale ramanerii in Uniunea Europeana ar fi "devastatoare".