Procurori celebri si controversati vor sa intre in Inspectia Judiciara: Adina Florea, Oana Haineala, Tiberiu Nitu si Felix Banila

La sfarsitul lunii ianuarie, Inspectia Judiciara, condusa de Lucian Netejoru, a declansat un concurs in vederea ocuparii mai multor posturi. Este vorba despre 15 posturi vacante de inspectori judiciari, din care 6 posturi la Directia de inspectie pentru judecatori si 9 la Directia de inspectie pentru procurori. Concursul ar urma sa se finalizeze pe 21 mai 2020, potrivit anuntului postat pe site-ul institutiei.Pe 8 februarie, a fost ultima zi de depunere a candidaturilor, iar pe 19 februarie Inspectia Judiciara a anuntat lista candidatilor admisi pentru concurs. Printre acestia sunt mai multe nume cunoscute.- procuror in cadrul Sectiei de investigare a infractiunilor din Justitie (SIIJ), cunoscuta ca Sectia Speciala. Procurorul s-a retras pe 5 decembrie din procedura de numire la sefia Sectiei Speciale, dupa ce plenul Consiliului Superior al Magistraturii a amanat de 7 ori validarea ei in aceasta pozitie. Anterior, Adina Florea a fost respinsa de doua ori la sefia DNA, de catre presedintele Klaus Iohannis.- procuror la Parchetul Tribunalului Bacau, fost sef al DIICOT. Magistratul si-a dat demisia de onoare de la conducerea DIICOT, in octombrie 2019, dupa ce presedintele Klaus Iohannis ii ceruse sa plece din fruntea structurii de parchet, pe fondul gestionarii anchetei din Caracal.- procuror la Parchetul Curtii de Apel Ploiesti, fost procuror general al Romaniei. In 2016, magistratul si-a dat demisia din fruntea Parchetului General dupa ce numele sau a aparut in dosarul in care fostul ministru de Interne Gabriel Oprea a fost acuzat de abuz in serviciu pentru ca ar fi beneficiat de coloana oficiala fara a avea drept. Acuzatiile DNA in cazul sau, complicitate la abuz in serviciu, au fost clasate in 2018.- procuror la DIICOT - Structura Centrala. Magistratul a fost secretar de stat in perioada mandatului lui Florin Iordache la sefia Ministerului Justitiei si sefa Corpului de Control al Ministerului Justitiei, in mandatul lui Tudorel Toader. Anterior a fost membru CSM si chiar a condus aceasta institutie timp de un an.Haineala a mai candidat in acest an fara succes pentru functia de adjunct al procurorului sef al DIICOT.