Mesajul lui Tibi Useriu, dupa ce a terminat ultramaratonul Yukon Arctic: Fara idealuri, ma tem ca am disparea!

Mai intai de toate, Tibi a vrut sa le multumeasca celor care l-au sustinut."Dragilor,Am ajuns la capat, desi drumul asta parea la un moment dat fara capat. Va multumesc enorm pentru sustinerea voastra. Fara gandurile voastre bune, jur ca m-as fi pierdut pe drum. Multumesc Tasuleasa si multumesc Via Transilvanica, drumul nostru, al tuturor, cel care m-a trimis aici in delegatie, ca ambasador", a scris pe Facebook Tibi Useriu Apoi, sportivul extremelor a explicat poza cu care si-a ilustrat mesajul online:"La ora asta, gandurile mele sunt putine si simple. Zic asa: Uneori, pare greu sa te intorci si doar pentru ca ai uitat undeva becul aprins. Sa te intorci acolo unde ai suferit o trauma e un pic si mai greu. Pozele astea doua puse in paralel (foto stanga) spun povestea acestei aventuri. Sunt fericit ca am indreptat lucrurile".Iar ca o "concluzie de incheiere", inainte de a se prabusi intr-un somn adanc, Useriu ne recomanda tuturo sa nu renuntam la visuri."Sa nu uitam ca visurile noastre, ale fiecaruia, fie ele mici sau mari, chiar conteaza. Fara idealuri, ma tem ca am disparea. Asadar, sa nu renuntam la ele orice ar fi. Va multumesc, ne vedem acasa!", adauga sportivul. Tibi a terminat cursa de circa 490 kilometri in sapte zile si 33 de minute, iesind pe locul doi. Pe primul loc a fost elvetianul Fabian Imfeld, care a terminat in sase zile, 18 ore si doua minute.De altfel, cei doi au fost singurii care au trecut linia de sosire, dupa ce, rand pe rand, ceilalti 19 concurenti au abandonat.B.B.