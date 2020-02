Tibi Useriu a terminat ultramaratonul Yukon Arctic. Doar el si inca un concurent au reusit sa incheie cursa extrema

Ziare.

Pe primul loc s-a clasat elvetianul Fabian Imfeld (33 ani), care a terminat cursa in sase zile, 18 ore si doua minute.De altfel, cei doi au fost singurii care au trecut linia de sosire, dupa ce, rand pe rand, ceilalti 19 concurenti inscrisi in cursa de 300 de mile au abandonat.Tiberiu Useriu a fost la cea de-a doua participare la Yukon Arctic Ultra, insa anul trecut a fost nevoit sa se retraga din cauza unor degeraturi, dupa parcurgerea a aproximativ 100 de kilometri.De-a lungul cursei de anul acesta, al carei start s-a dat in 30 ianuarie, Tiberiu Useriu a tinut legatura cu familia si sustinatorii de acasa prin intermediul unor convorbiri telefonice, ocazii cu care a declarat ca aceasta competitie este mai dura decat ultramaratonul 6633 Arctic Ultra, pe care a reusit sa il castige trei ani la rand.Useriu a dorit sa promoveze, prin prezenta sa la acest ultramaraton, proiectul Via Transilvanica, initiat de Asociatia Tasuleasa Social, condusa de fratele sau, Alin Uhlmann Useriu, si al carei membru activ este.Proiectul "Via Transilvanica - drumul care uneste" a fost lansat in 2018, cu ocazia Centenarului Marii Uniri, si reprezinta un traseu tematic in lungime de aproximativ 1.000 de kilometri, care strabate zece judete, de la Putna pana la Drobeta Turnu Severin, menit sa promoveze aceste zone atat din punct de vedere turistic, cat si cultural.