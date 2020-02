Tibi Useriu povesteste experienta de la Cercul Polar: Sunt -19 grade, s-a incalzit, nu e de plaja

Ziare.

com

Atletul se bucura ca "s-a incalzit", desi sunt -19 grade, iar despre sania, pe care era cat pe ce sa i-o "fure" un ren, spune ca este casa lui.Tibi Useriu isi incepe mesajul spunand ca "s-a incalzit astazi (miercuri - n.red.) un pic si pot sa scot telefonul sa fac o filmare. Bine, s-a incalzit putin, dar nu e de plaja, sunt - 19. Ce am vrut sa va arat, uite, am sa va arat in spate, o sa va arat si in fata, cum poate fi (...) Via Transilvaniei. Ba, ce vie au astia. Ce vie au astia si cum poate sa arate, dar eu cred ca avand ajutorul nostru, asa poate sa arate si a noastra, de fain", spune Tibi Useriu.Sportivul roman este in cea de-a cincea zi de concurs si spune ca planurile i-au fost date peste cap din cauza zapezii, dar "sa ajungem la final, asta e cel mai important". Anul trecut, el a fost eliminat din cauza unor degeraturi "E cam multa zapada, traseul e foarte dificil de mers pe el, dar ce conteaza? Sa ajungem la final, asta e important. Imi aduc aminte ca anul trecut pe vremea asta eram in spital si dadeam refresh la pagina sa vad care termina cursa.Astazi sunt la kilometrul 380 si ceva. Mai am 100 si ceva de kilometri, ma apropii de punctul 8 si nu cred ca nu arat eu foarte bine. M-am saturat de dormitul asta prin padurile astea. Cat is de frumoase, la un moment dat nu le mai suporti", marturiseste Tibi.Acesta devine amuzant cand povesteste despre faptul ca la Cercul Polar singurii care pot ataca sunt renii si a fost sfatuit de organizatorii Yukon Arctic sa aiba grija de sanie, pe care Tibi o numeste "casuta mea"."Saniuta asta a mea, uite, cu sigla noastra, e casuta mea. Imi salveaza viata. La un moment dat a fost o chestie faina ca singurele animale care ataca sunt renii. Mai umbla lupi, rasi, dar in general sunt renii.Dar la un moment dat a aparut un ren si eu am mers pe sanie. Organizatorul a spus:. Si a aparut un ren pe carare si nu m-a lasat sa trec. Am tot dat cu batul, tot nu stiu ce si la un moment dat a venit catre mine si a trebuit sa sar prin boschet cu tot cu sanie. Pai cum sa las sania, ca aici daca lasi sania e cam gata. Nu o mai gasesti", povesteste sportivul roman.Sportivul Tibi Useriu mai are peste 100 de kilometri pana la finalul cursei de la Cercul Polar, dupa cinci zile de concurs, in care au mai ramas doar patru atleti.Inca din a doua zi de concurs, sportivul roman a spus ca nu are forta, pentru ca are probleme cu stomacul si nu poate manca.Anul trecut, Tibi Useriu a mers aproximativ 100 de kilometri in 24 de ore la temperaturi de -38 de grade Celsius, iar la a doua oprire, medicii care i-au facut controlul de rutina l-au anuntat ca trebuie sa se retraga. A fost transportat cu elicopterul la spitalul din Whitehorse, Canada, pentru ingrijiri de specialitate, pentru ca avea degeraturi.Yukon Arctic Ultra 2020 se desfasoara in perioada 30 ianuarie - 7 februarie.