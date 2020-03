Titus Corlatean anunta conditiile PSD pentru aprobarea in Parlament a starii de urgenta

LIVE

Corlatean a anuntat, luni, intr-o conferinta de presa, ca PSD nu a dat "un cec in alb" Guvernului, ci l-a votat pentru ca Romania sa aiba un guvern stabil in situatia de criza existenta."PSD a acceptat, desi nu ne-a fost foarte simplu, sa sustinem prin vot, in Parlament, alaturi de celelalte forte politice, investirea Guvernului. Subliniez in termeni foarte fermi ca nu este un cec in alb acordat acestui Guvern, iar ca partid politic, PSD, inclusiv la nivelul Parlamentului, va veghea ca masurile ce vor fi adoptate sa corespunda efectiv situatiei de criza, Constitutiei, legilor tarii si tratatelor internationale care fac referire, intre altele, la modul in care se restrange exercitiul unor drepturi si libertati fundamentale ale cetateanului", a spus Corlatean.Acesta a avertizat ca PSD va reactiona politic si parlamentar "la orice tentatie de abuz care ar putea afecta exercitiul unor drepturi fundamentale sau care va imbraca forma unor interese de grup economice".De aceea, PSD solicita Presedintiei si Guvernului ca masurile exceptionale inscrise in continutul decretului prezidential privind starea de urgenta sa corespunda "integral si strict" exigentelor constitutionale si legale si sa fie proportionale cu situatia care le-a determinat, sa fie aplicate in mod nediscriminatoriu si sa aiba caracter temporar."Decretul prezidential trebuie sa precizeze expres si limitativ care sunt drepturile care se restrang, limitele si scopul restrangerii.(...) In baza legii, presedintele este obligat sa prezinte in termen de 60 de zile de la incetarea starii de urgenta o infirmare detaliata asupra evenimentelor care au determinat instituirea unor masuri exceptionale, actiunile intreprinse si masurile necesare pentru prevenirea unor astfel de situatii. Vom astepta, potrivit legii, aceasta informare, la Parlament, din partea Presedintiei", a afirmat Corlatean.Acesta a precizat ca se ia in considerare ca legea de incuviintare sa includa si solicitari adresate Curtii de Conturi si Avocatului Poporului."Luam in considerare ca legea de incuviintare sa includa si o solicitare adresata Curtii de Conturi de a examina masurile adoptate, masurile exceptionale, de a efectua un audit, dar si solicitare adresata Avocatului Poporului, de a se apleca cu atentie asupra acelor masuri exceptionale care vor avea ca efect limitarea exercitiului liber al unor drepturi si libertati fundamentale", a precizat presedintele interimar al Senatului.Acesta spune ca"Vom fi extrem de atenti si la eventuale tentatii de a impune cenzura presei romanesti, care, eventual, ar putea sa semnaleze public, adoptarea ca si gestionarea unor masuri de catre Guvern. Astfel de tentatii sa nu se regaseasca. Nu vor fi acceptate in continutul decretului prezidential.Ar putea, de asemenea, (sa ascunda - n.red.) alte masuri cu caracter economic, care sa ascunda posibile tunuri economice sau masuri care sa imbrace haine starii de urgenta, dar, care, de fapt, sa tina de gestionarea normala de catre Guvern, a gestionarii starii socio-economice", a mai spus social-democratul. Presedintele Klaus Iohannis va sustine, luni de la ora 15:00 la Palatul Cotroceni, o declaratie de presa, anunta Administratia Prezidentiala. Seful statului urmeaza sa semneze, luni, decretul pentru instituirea starii de urgenta , in contextul raspandirii coronavirusului in Romania.