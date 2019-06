Inalta Curte, asteptata sa pronunte sentinta definitiva in procesul lui Toni Grebla

Ziare.

In 6 iunie, magistratii ICCJ au amanat pentru 24 iunie pronuntarea in acest dosar Fostul senator si judecator al Curtii Constitutionale Toni Grebla a fost trimis in judecata in 9 septembrie 2015.DNA a cerut condamnarea lui la inchisoare cu executare, pentru trafic de influenta, efectuare de operatiuni financiare ca acte de comert incompatibile cu functia, constituirea unui grup infractional organizat si fals in declaratii.Procurorii arata in actul de inculpare ca in perioada 2010-2015 Toni Grebla, care a detinut succesiv functia de senator si judecator la CCR, ar fi pretins de la omul de afaceri Ion Bircina folosease necuvenite constand in asigurarea unui autoturism in valoare de 56.000 de euro si folosirea gratuita a unui telefon inregistrat pe o firma.De asemenea, noteaza procurorii DNA, in octombrie 2012, acesta ar fi fost sustinut in campania electorala cu lipirea a 20.000 de afise si alte materiale electorale in valoare de 9.000 de lei. In schimb Grebla i-ar fi promis finului sau Bircina ca va interveni si determina diferiti functionari publici sa indeplineasca si sa urgenteze realizarea unor acte ce intrau in atributiile de serviciu ale acestora, astfel incat firmele controlate de Bircina sa obtina contracte comerciale sau alt tip de facilitati comerciale. In acelasi dosar, sunt judecati si omul de afaceri Ion Bircina, Mihai Prundianu, administrator al unei firme, Gheorghe Grecu si Victor Dolghi.In 11 mai 2018, magistratii instantei supreme au dat decizie de achitare pentru toate cele patru capete de acuzare. De asemenea, au fost achitati si Ion Bircina, Mihai Prundariu, Victor Dolghi si Gheorghe Grecu, judecati in acelasi dosar. Instanta a ridicat si masurile asiguratorii dispuse de DNA asupra bunurilor acestora.In septembrie 2018, Toni Grebla a fost numit secretar general al Guvernului.