Toni Grebla, dupa ce a fost achitat: Voi face tot ce depinde de mine pentru ca in tara mea sa nu mai existe astfel de tragedii

Totodata, Toni Grebla a tinut sa-i asigure pe romani ca va face tot ce depinde de el pentru ca "in tara mea sa nu mai existe astfel de tragedii"."Voi trage niste concluzii, insa nu la cald. A fost o lunga asteptare, este cel mai mare chin pentru un om, pentru familia lui. Sotia a primit vestea cu usurare, dar toti acesti ani de chin nu stiu cum am putea sa ii recuperam.Le multumesc tuturor celor care au fost alaturi de mine, au crezut in nevinovatia mea si va asigur ca voi face tot ce depinde de mine pentru ca in tara mea sa nu mai existe astfel de tragedii, pentru ca eu asa percep ceea ce s-a intamplat cu mine si familia mea", a spus Toni Grebla, intr-o interventie telefonica, la Antena3.De asemenea, secretarul general al Guvernului se felicita singur pentru faptul ca si-a dat demisia de la Curtea Constitutionala."Ma felicit ca mi-am dat imediat demisia din CCR pentru a apara Curtea", a subliniat Grebla. Toni Grebla si-a dat demisia din functia de judecator la Curtea Constitutionala a Romaniei in 2015, dupa ce procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au cerut aviz pentru urmarirea penala, dar si pentru arestarea lui preventiva. Completul de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis joi achitarea secretarului general al Guvernului, Toni Grebla. Decizia este definitiva si a fost luata cu majoritate de voturi.A existat si opinie separata, in sensul condamnarii lui Toni Grebla la 2 ani inchisoare pentru trafic de influenta si a afaceristului Ion Barcina la 2 ani pentru cumparare de influenta.Procesul s-a aflat in faza de apel, dupa ce, pe 11 mai 2018, un complet de trei judecatori de la instanta suprema l-a achitat pe Toni Grebla pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta, efectuare de operatiuni financiare ca acte de comert incompatibile cu functia, constituirea unui grup infractional organizat si fals in declaratii.In acelasi dosar, au fost achitati oamenii de afaceri Ion Bircina si Mihai Prundianu, dar si Gheorghe Grecu si Victor Dolghi.Potrivit DNA, in perioada 2010-2015, Toni Grebla, aflat in exercitarea functiilor de senator (2010 - 2013) si judecator la Curtea Constitutionala (2013 - 2015), a pretins si primit de la omul de afaceri Ion Bircina, cu titlu de foloase necuvenite, folosinta gratuita, service-ul si asigurarea pentru un autoturism marca BMW Seria 5, in echivalent de 56.070 de euro.Toni Grebla a fost acuzat si ca ar fi primit folosinta gratuita a unui post telefonic inregistrat pe o firma, in cuantum de 24.648 lei; suma de 1.200 de lei; materiale electorale pentru campania privind alegerile parlamentare din 2012 pentru lipirea a 20.000 de afise si alte materiale electorale, in cuantum total de 8.973 lei.Potrivit procurorilor, in schimbul acestora, Grebla i-ar fi promis lui Bircina ca va interveni si va determina functionari publici - din cadrul societatilor si companiilor nationale cu capital de stat, ministere, autoritati publice centrale si locale - sa indeplineasca si sa urgenteze realizarea unor acte ce intrau in atributiile de serviciu ale acestora, astfel incat firmele controlate de Bircina (cu interese in domenii de activitate diversa - energie, transport fier vechi) sa obtina contracte comerciale sau alt tip de facilitati comerciale.