Toni Grebla, intrebat despre OUG de amnistie si gratiere: Niste masuri minime reparatorii trebuie sa existe

Grebla a facut aceste precizari la Inalta Curte, dupa ce Completul de 5 judecatori a amanat dosarul sau pentru data de 14 ianuarie.Intrebat daca aceasta situatie de la Inalta Curte, privind completurile de 5 judecatori, ar fi un argument pentru lansarea unei OUG sau a unui proiect de lege privind amnistia si gratierea, Grebla a facut mai multe precizari."Sigur ca este o situatie atipica. De cativa ani de zile cele mai importante completuri de judecata ale Inaltei Curti au fost functionat, au fost compuse altfel decat a prevazut legea si din acest punct de vedere, cred ca niste masuri minime raparatorii trebuie sa existe. Care sunt acelea, nu as putea sa va spun eu acum", a declarat Grebla.In legatura cu dosarele solutionate deja incepand cu anul 2014, Toni Grebla a spus ca exista posibilitatea promovarii unei cai extraordinare de atac, respectiv contestatia in anulare, insa solutia este de la caz la caz.Toni Grebla avea termen astazi in dosarul in care este judecat pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta, efectuare de operatiuni financiare ca acte de comert incompatibile cu functia, constituirea unui grup infractional organizat si fals in declaratii. Fostul judecator CCR a fost achitat in faza de fond a procesului, dar procurorii DNA au contestat decizia.Seful SGG a spus ca in Guvern nu intra in atributiile sale problemele de justitie, astfel incat nu a auzit ca la nivelul Guvernului sa fie purtata o astfel de discutie.Ati discutat cu Dragnea sau cu premierul sau Tariceanu?Vreau sa va spun ca mai multe opinii mi-ati cerut dumneavoastra decat domnul presedinte Dragnea, care nu a purtat nicio discutie cu mine, nici doamna premier nu a purtat o asemenea discutie.Potrivit lui Grebla, fata de decizia Curtii Constitutionale, Inalta Curte nu putea sa adopte decat acest punct de vedere si anume sa acorde termene administrative pentru mijlocul lunii ianuarie, "pentru ca la inceputul lunii ianuarie sa procedeze la desemnarea in mod aleatoriu a celor doua completuri de 5 judecatori, asa cum a decis Curtea Constitutionala.""Este un lucru regretabil ca s-a ajuns aici, dar de la mijlocul lunii ianuarie se va intra in legalitate si Instanta suprema va functiona conform legii. De altfel, as vrea sa va spun ca nu exista un blocaj la Inalta Curte, pentru ca in general Inalta Curte acorda termene lungi, ca se mai intampla si din motive administrative", a precizat Grebla.