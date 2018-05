Reactia lui Toni Grebla dupa achitarea in prima instanta

Ziare.

com

"Solutia era, dupa parerea mea, cea fireasca, iar judecatorii dovedesc tot mai mult ca judeca dupa probele de la dosar, dupa faptele comise de oameni si nu dupa tinte stabilite pe traseul SRI- DNA. Dupa o activitatea de 35 de ani am fost nevoit sa intrerup orice activitate pentru ca mi-au spus sa nu iau legatura cu nimeni", a spus Toni Grebla, la Antena 3.Intrebat daca a fost tinta din cauza legilor Big Brother pe care urma sa se pronunte CCR, Grebla a afirmat: "Coldea si altii de la SRI impreuna cu DNA au simtit ca legile Big Brother le erau foarte utile pentru a face executii sumare si au fost suparati pe acest lucru.Efortul de investitie in aparatura si programe adecvate era de peste 200 de milioane de dolari, astfel incat sa dea un exemplu CCR si exemplul l-au dat prin mine".Fostul magistrat CCR a mai spus ca cel mai mult l-a deranjat faptul ca a fost plimbat in catuse si ca intreg dosarul i-a afectat familia. Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au decis, vineri, sa-l achite pe fostul judecator al Curtii Constitutionale Toni Grebla pentru toate infractiunile de care il acuzau procurorii, respectiv de fals in declaratii in forma continuata, trafic de influenta, coordonarea unui grup infractiona si operatiuni economice incompatibile cu functia.Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie nu este definitiva.