Toyota a lansat un rival pentru Dacia Duster (Foto)

Asiaticii au anuntat, joi, noul Toyota Yaris Cross, un SUV urban de segment B. Acesta va concura in special cu Dacia Duster si Renault Captur.Noul model de la Toyota are 4.180 milimetri lungime, 1.765 de milimetri in latime, 1.560 de milimetri in inaltime si are un ampatament de 2.560 de milimetri.Este practic un Yaris mai lung cu 240 de milimetri, mai inalt cu 90 de milimetri si mai lat cu 20 de milimetri.In plus, Yaris Cross va beneficia si de un sistem de propulsie hibrid, care va integra motorul pe benzina de 1.5 litri cu trei cilindri si un motor electric pentru un total de 116 cai putere.Modelul va fi produs in Franta, iar in productie va intra in 2021.Detalii despre pret nu sunt momentan cunoscute.C.S.