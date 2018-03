Statul si-a amendat pentru lipsa investitiilor o companie careia ii luase deja 90% din profit

Ziare.

Compania nu mai are timp sa amane retehnologizarea, in conditiile in care Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a amendat-o deja dupa ce a constatat ca, in ultimii 4 ani, si-a realizat doar in foarte mica parte planurile de investitii.Inca din septembrie 2017 - dupa ce Guvernul Tudose le ceruse societatilor cu actionariat majoritar de stat sa vireze in avans la buget dividende neangajate si parte din rezervele banesti - conducerea Transelectrica SA isi informase actionarii ca va fi nevoita sa faca imprumuturi pe termen mediu si lung pentru investitii."Trebuie avut insa in vedere ca orice suma distribuita ca dividende in acest moment va presupune necesitatea contractarii de catre companie inca din semestrul I al anului 2018 a unor finantari noi pe termen mediu si lung, in vederea realizarii proiectelor de investitii strategice aprobate de Ministerul Economiei in planul de dezvoltare pe 10 ani.Proiectele majore incluse in planul de dezvoltare a companiei sunt deja incluse in Planul European de dezvoltare a retelei de transport al energiei electrice coordonat la nivel de ENTSO-E (Reteaua Europeana a Operatorilor de Transport al Energiei - n.red.). Subliniem ca printre aceste proiecte se numara si 6 Proiecte de Interes Comun European", se arata intr-un document adresat actionarilor de conducerea companiei pe 12 septembrie 2017.Actionar majoritar la Transelectrica SA este statul roman, cu 58,8% din actiuni. Restul participatiei este detinuta de diverse persoane fizice si juridice, printre care si compania Dedeman SRL, cu 5,7 la suta din actiuni, se arata pe site-ul companiei La solicitarea, Transelectrica SA a informat ca, cel putin in fiecare dintre ultimii 4 ani, a alocat sute de milioane de lei pentru investitii. Mai exact: 545 milioane de lei (2014), 282,6 milioane de lei (2015), 355,5 milioane de lei (2016) si 349 milioane de lei (2017).In plus, sustine Transelectrica, sumele alocate pentru mentenanta din 2014 incoace s-au ridicat la 494,9 milioane de lei.Tot compania, intr-o alta nota adresata actionarilor , informeaza insa ca a fost amendata de ANRE tocmai pentru ca aceste investitii nu s-au facut decat in foarte mica parte.Cu alte cuvinte, in proportie de doar: 38% in anul 2014, 46% in anul 2015, 30% in anul 2016 si tot 30% in anul 2017.Grav este ca amanarea investitiilor pune in pericol intregul sistem de furnizare a energiei electrice din Romania, potrivit ANRE.Astfel, tot in nota de informare adresata de conducerea Transelectrica SA actionarilor sai se arata ca:"Din cuprinsul procesului verbal de contraventie reiese ca ANRE atrage atentia Transelectrica asupra faptului ca, in urma neindeplinirii celor asumate in planul de administrare si de management, a fost pus in pericol Sistemul Electroenergetic National. Din analiza textului mai sus enuntat reiese fara echivoc faptul ca obligatia stabilita in sarcina Transelectrica se refera exclusiv la executarea de lucrari de mentenanta (...) investitii, respectiv de dezvoltare/retehnologizare/reabilitare a retelei electrice de transport".Tot in urma solicitarii, Transelectrica SA informeaza ca, in 2018, are in plan investitii in valoare de 420,776 milioane de lei."Mai mult de jumatate din suma va fi destinata investitiilor majore de retehnologizare, modernizare a statiilor, lucrarilor de inchidere a inelului de 400 kV, precum si cresterii capacitatii de interconexiune. In anul 2018, Transelectrica si-a propus sa demareze investitii noi de peste 120 de milioane de lei", mai informeaza compania.In cazul in care banii nu-i vor ajunge, dat fiind faptul ca are un grad mic de indatorare, Transelectrica SA s-ar putea imprumuta pentru a investi."Atragerea finantarii din credite este un comportament financiar sanatos adoptat de majoritatea companiilor din Europa similare Transelectrica, care nu pune in pericol investitiile companiei", sustin reprezentantii companiei.In 2017, inclusiv pe fondul miscosarii preturilor de transport al energiei, Transelectrica SA a obtinut un profit de doar 26 de milioane de lei, de 10 ori mai mic decat cel din 2016 si de 13 ori mai mic decat in 2015.Ramane de vazut daca, din bani proprii sau imprumutati, Transelectrica SA va reusi sa plateasca retehnologizarea retelelor sale invechite de distributie. Va reamintim ca, in repetate randuri, penele de curent au afectat activitatea societatilor de interes public a spitalelor si a marilor agenti economici.