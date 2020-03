Marturisire in instanta: fostul sef al Transelectrica a apelat la un escroc pentru a face rost de diploma falsificata

Spaga pentru examene

Ar fi reparat instalatia electrica

"Credeam ca-s acte autentice"

Dar cine este Gabriel Tutaru

Tutaru confirma doar contactarea

Ce transmite Politehnica

Companie: Diploma nu exista

A ajuns in varful companiei

Prejudiciu de imagine adus Transelectrica

Prejudiciul, achitat

Iata motivarea

Ziare.

com

Detaliile apar in motivarea sentintei din acest caz, in care Carasol a fost condamnat la 2 ani si 8 luni de inchisoare cu suspendare pentru inselaciune si uz de fals Decizia a fost data dupa ce fostul director a recunoscut acuzatiile si a achitat prejudiciul in acest caz. Transelectrica a contestat decizia, iar ultimul cuvant in acest caz il va avea Curtea de Apel Bucuresti, arata portalul instantelor. Potrivit sentintei Judecatoriei Sectorului 1, Carasol a recunoscut savarsirea infractiunilor precizand faptul ca, in cursul anului 1995, in timp ce era angajat la ENEL, l-a cunoscut pe Gabriel Tutaru, care s-ar fi recomandat ca fiind cadru didactic la Universitatea Politehnica Bucuresti.El a povestit ca in cursul anului 1998 s-a inscris la cursurile serale ale Facultatii de Electrotehnica din cadrul Universitatii Politehnica din Bucuresti, iar in 2001 s-a intalnit in cladirea Rectoratului cu Gabriel Tutaru. In cadrul discutiilor purtate, Tutaru s-ar fi oferit sa il ajute cu promovarea unor examene prin interventie asupra cadrelor didactice titulare contra unor sume de bani.Carasol a precizat ca, in cursul anului III de studiu, in anul universitar 2002-2003, ar fi apelat la Tutaru pentru a-l ajuta sa promoveze doua examene restante, contra unor sume de bani.Pentru ca a promovat examenele, dupa ce s-a prezentat la sustinerea acestora, in anul V de studiu, apropiindu-se si sustinerea examenului de licenta, a apelat din nou la Tutaru pentru a-l ajuta sa promoveze 3 examene.Nu mi-a solicitat o suma de bani pentru acest ajutor,Am acceptat acest lucru, nu m-am mai prezentat la cele trei restante, nici la sustinerea proiectului de licenta, urmand ca in cursul anului 2006 sa primesc adeverinta pentru absolvirea cursurilor universitatii", povesteste Carasol.In anul 2005, el s-ar fi deplasat de doua ori personal, impreuna cu Tutaru, la casa parintilor acestuia din urma, unde ar fi efectuat lucrarile solicitate."Arat faptul ca acesta mi-a pus la dispozitie materialele, eu m-am ocupat doar de schimbarea instalatiei electrice. Nu am fost remunerat pentru aceasta activitate, am considerat ca este o rasplata pentru ajutorul promis", povesteste Carasol.Fostul director Transelectrica a povestit cum a primit diploma si faptul ca el credea ca este autentica."In luna februarie a anului 2006,In luna august a anului 2006 m-a chemat din nou la Rectoratul Universitatii Politehnica, unde mi-a inmanat diploma de licenta si foaia matricola, acte care de asemenea atestau faptul ca am absolvit cursurile Facultatii de Electrotehnica (acte ce le-am depus anterior la dosarul prezentei cauze, in ziua in care mi-a fost adusa la cunostinta calitatea de suspect).", conchide Carasol.Potrivit judecatorilor, Gabriel Tutaru (58 de ani) a fost condamnat, in 2012, la 3 ani cu suspendare pentru trafic de influenta.Sentinta a fost data intr-un caz in care barbatulIn schimbul influentei sale, barbatul i-a cerut fetei suma de 5.000 de euro. In dosar a mai fost condamnata si o alta persoana.Sentinta de condamnare cu suspendare a fost data avand in vedere circumstantele personale ale lui Tutaru: "".Audiat in aceasta ancheta, Gabriel Tutaru a declarat ca in cursul anului 2004 a fost contactat telefonic de catre Carasol, care i-ar fi spus ca are mari probleme cu promovarea unor examene. El sustine insa ca doar i-ar fi facut legatura cu cineva de la Politehnica.Potrivit lui Tutaru, el l-ar fi indrumat pe fostul sef de la Transalectrica sa ia legatura cu un fost sef Serviciu Plan, Salarizare, Personal din Rectoratul Universitatii de Politihenica, decedat in 2008. Tutaru a precizat ca, dupa parerea sa, foaia matricola si adeverinta care atesta calitatea de inginer au fost obtinute de Carasol cu sprijinul fostului sef serviciu si al unei alte persoane din secretariatul universitatii.Pe 29 noiembrie 2019, Universitatea Politehnica din Bucuresti a comunicat magistratilor mai multe informatii:- In evidentele Facultatii de Inginerie Electrica nu a fost inregistrat un proiect de diploma apartinand numitului Carasol Marius Danut;- In evidentele Facultatii de Inginerie Electrica nu a fost inregistrata o cerere pentru inscrierea la examenul de diploma apartinand lui Carasol Marius Danut;- Numitul Tutaru Gabriel nu a detinut functia de cadru didactic in cadrul Universitatii Politehnica din Bucuresti.La finalul anchetei judecatoresti, magistratii au concluzionat ca, in perioada 1998- 2005, Carasol a urmat cursurile Universitatii Politehnice Bucuresti - Facultatea de Inginerie Electrica, forma de invatamant seral, perioada in care acesta a achitat taxe de scolarizare si taxe de examene restante.", explica instanta.Judecatoria Sectorului 1 arata cum a ajuns la concluzia ca diploma lui Carasol este falsa. Una din probe este inclusiv adresa companiei Romdidac, care tipareste actele scolare cu regim special.Gestionarea acestor tipizate, inclusiv alocarea seriei si numarului, au fost realizate pana in 2014 de Romdidac SA in colaborare cu RA Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei, care a realizat tiparul cu multiple elemente de siguranta. Romdidac a comunicat in cazul diplomei lui Carasol ca aceasta "nu exista in baza noastra de date, nefiind tiparita"., deoarece:- Nu este tiparita de unitatea indreptatita, respectiv Romdidac SA;- Nu este eliberata de Universitatea Politehnica din Bucuresti;- Inculpatul nu a depus proiectul de diploma si nici nu a depus o cerere pentru a se inscrie la examenul de diploma, astfel cum era prevazut in structura anului universitar din anul 2005-2006;- Numarul diplomei aferent seriei D, respectiv XXX (), nu se incadreaza in plaja de numere emisa de Romdidac SA ();- Inculpatul recunoaste ca nu s-a prezentat la restante si nici la sustinerea examenului de diploma".Judecatoria Sectorului 1 sustine ca in baza diplomei falsificate, Carasol a ajuns in cea mai inalta functie din Transelectrica."Instanta subliniaza ca, desi pentru functia de presedinte al Directoratului nu era prevazuta conditia absolvirii studiilor universitare, inculpatul nu ar fi fost eligibil pentru o astfel de functie in masura in care nu dobandea, anterior, prin inselarea increderii reprezentantilor partii civile, calitatea de angajat si director sucursala", se arata in motivarea condamnarii.Judecatorii precizeaza ca inculpatul a detinut cea mai relevanta functie de conducere in sistemul dualist in cadrul unei companii de maxima importanta nationala in domeniul energiei electrice, functie si companie ce trebuie sa beneficieze de un anumit prestigiu si de un grad extrem de ridicat de incredere a populatiei si a celorlalti actori pe piata energiei la nivel national si regional."Cu toate acestea, inculpatul a ocupat aceste functii pe baza unui inscris falsificat, fara sa indeplineasca conditiile legale, fiind o persoana fara studii superioare, ce nu a avut nicio remuscare sa candideze pentru cea mai inalta functie in sistemul dualist, desfasurandu-si activitatea intr-o companie de stat de importanta strategica de a carei administrare ireprosabila depinde normala functionare a tarii", motiveaza instanta.Rezumand, urmarea imediata a faptelor lui Carasol se imparte pe doua planuri., se remarca gravul prejudiciu de imagine adus companiei nationale, abilitatii institutiilor statului de a controla pregatirea persoanelor aflate in functii-cheie si semnul de intrebare pe care societatea il poate ridica, in mod legitim, fata de un numar foarte relevant de persoane cu atributii esentiale in institutii si companii de importanta strategica., se remarca prejudiciul patrimonial constand in salariile si indemnizatiile obtinute pe nedrept de catre inculpat, acestea avand un nivel foarte ridicat fata de perioada relativ scurta in care acesta a activat in cadrul companiei.Transelectrica s-a constituit parte civila in acest dosar dosar cu suma de 460.187 de lei, reprezentand remuneratiile lui Carasol. Fostul director a achitat integral prejudiciul.Instanta a constatat ca acesta a achitat integral prejudiciul material cauzat prin savarsirea infractiunii de inselaciune, pana la primul termen de judecata. Potrivit avocatilor, acest prejudiciu a fost achitat "treptat, cu imprumuturi si ajutorul familiei".Judecatoria Sectorului 1 motiveaza condamnarea la 2 ani si 8 luni de inchisoare cu suspendare in acest caz."Pe parcursul urmaririi penale, cat si in cursul judecatii,Inculpatul a aratat ca dorinta de afirmare in fata membrilor familiei si a societatii l-a determinat sa recurga la savarsirea acestor fapte, considerand ca, in fapt, detine toate cunostintele necesare ocuparii functiilor ocupate.Avand in vedere toate considerentele mentionate mai sus,Instanta apreciaza ca, ci este in masura doar sa creeze grave prejudicii pentru el si familia sa, atragand riscul evident al recidivei ulterior liberarii, in lipsa unor posibilitati de obtinere a unor venituri licite," explica magistratii.