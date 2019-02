Profitul Transelectrica a crescut in 2018 de peste trei ori

Ziare.

com

Profitul brut a inregistrat o crestere de 106%, de la 47 milioane lei in 2017 la 96 milioane lei in 2018. Veniturile au totalizat 2,719 miliarde lei, in scadere cu 11%.Datoriile pe termen lung in suma de 630 milioane lei la data de 31 decembrie 2018 au inregistrat o scadere de 8% in urma rambursarilor efectuate conform acordurilor de imprumut existente.In acelasi timp, datoriile pe termen scurt au inregistrat o crestere de 10% (de la 1,108 miliarde lei la 31 decembrie 2017 la 1,215 miliarde lei la 31 decembrie 2018), in principal pe fondul cresterii datoriilor comerciale si alte datorii (342,8 milioane lei) si in conditiile scaderii imprumuturilor pe termen scurt (-263,8 milioane lei).In anul 2018, compania a realizat un profit de exploatare in crestere cu 54% fata de anul 2017 pe fondul diminuarii cu 13% a costurilor totale operationale (inclusiv amortizarea) compensand scaderea cu 11% a veniturilor operationale.Segmentul activitatilor cu profit permis: a inregistrat o usoara crestere a veniturilor in procent de 0,4% determinata de cresterea tarifului reglementat valabil de la data de 1 iulie 2018 si de cresterea cantitatii tarifate de energie electrica in procent de 2%.EBITDA a fost impactata de evolutia negativa a segmentului serviciilor de sistem functionale si schimburi neplanificate in scadere cu un procent de 7% fata de anul 2017 (64 milioane lei in anul 2018 fata de 68 milioane lei in anul 2017).Conform raportului, consumul intern net a crescut cu 2,2%, iar productia neta de energie a crescut cu 1,5%. Schimburile fizice transfrontaliere de export au scazut cu 11,8% fata de perioada similara din 2017, iar fluxurile transfrontaliere de import au inregistrat o scadere de 11,4 %.