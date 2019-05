Transelectrica a incheiat sase noi contracte de investitii, cu o valoare totala de 195 milioane lei

Ziare.

com

"Urmeaza o perioada de tranzitie, iar in prezent, ne aflam la finalul perioadei de reglementare si ne pregatim pentru noua perioada de reglementare care va incepe de la 1 ianuarie 2020, ANRE elaborand deja legislatia adaptata acestui context. Asadar, este evident faptul ca pentru Transelectrica 2019 va fi un an cu multe provocari si bineinteles ca vom continua ceea ce am inceput in urma cu sase luni, cu accent pe realizarea investitiilor", a explicat Marius Danut Carasol, presedinte al directoratului Transelectrica.Reprezentantii companiei spun ca planul de investitii a fost realizat in proportie de 95%, fiind incheiate sase noi contracte de investitii, cu o valoare totala de 195 de milioane de lei, au fost urgentate 38 de proiecte de investitii, aflate in diferite faze de dezvoltare.Saptamana trecuta compania a obtinut aprobarea legii speciale pentru marile lucrari de infrastructura energetica."Aceasta lege este vitala pentru ritmul realizarii investitiilor companiei Transelectrica, nu doar al proiectelor aflate in derulare, dar si al celor pe care urmeaza sa le demaram in perioada urmatoare - atat proiecte cu surse proprii de finantare, cat si proiecte realizate din fonduri europene. Primul beneficiar al acestei legi va fi proiectul liniei de 400 kV Anina - Resita, parte din Axul Banat de inchidere a Inelului de 400 kV al Romaniei, pentru care am dat deja ordinul de reincepere a lucrarilor. Acest proiect a stat blocat aproape un an de zile", a completat Marius Danut Carasol.Presedintele directoratului Transelectrica a mai subliniat faptul caIn prezent, ca urmare a conditiilor specifice de dezvoltare economica accelerata, Municipiul Bucuresti si judetul Ilfov ating impreuna un consum de pana la 15% din consumul de energie electrica de la nivel national,"Cresterea consumului de energie electrica din ultimii ani, respectiv dezvoltarea prognozata pentru urmatorii ani, conduc la. In perioada imediat urmatoare, vom lansa pe platforma de achizitii publice SICAP, procedura de achizitie a unui studiu privind dezvoltarea retelei electrice de alimentare a zonei metropolitane Bucuresti, cu o perspectiva de timp de 10 ani. Totodata, ne propunem o noua solutie de realizare a inelului de 400kV al Municipiului Bucuresti, astfel: prin realizarea unei linii electrice de 400 kV de la statia electrica de transport Bucuresti Sud la statia electrica Domnesti, incluzand cu construirea unei statii noi de transport in zona de nord-est a Municipiului Bucuresti, mai exact in localitatile Voluntari, Otopeni sau Tunari", a mai explicat presedintele directoratului Transelectrica.Un alt obiectiv al managementului Transelectrica este. In acest sens, in luna martie, a fost aprobat in cadrul POIM proiectul de realizare a Liniei Electrice Aeriene 400 kV Smardan-Gutinas, cu o finantare nerambursabila in valoare de peste 31 de milioane de euro.au urcat cu 5%, la 648,85 milioane lei in primele trei luni, de la 684,93 in perioada ianuarie-martie 2018.Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA este operatorul de transport si de sistem din Romania, care gestioneaza, opereaza, intretine, modernizeaza si dezvolta reteaua de transport care cuprinde 81 de statii electrice de transformare, cu o capacitate de peste 38.000 MVA si 8.834,4 kilometri de linii electrice aeriene de 100/220 kV, 400 kV si 750 kV, aflate in gestiunea a opt sucursale de transport.Compania are circa 2.200 de salariati si se afla sub autoritatea Ministerului Economiei.