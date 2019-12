Transelectrica, adio, dar raman cu tine

Mircea Cosea este doctor in stiinte economice, profesor universitar la ASE Bucuresti.

Spun "raman cu tine" deoarece nu renunt la interesul si preocuparea pe care le voi avea in continuare pentru analiza activitatii Transelectrica, pe care o consider ca pe una dintre cele mai importante perle ale coroanei avutiei nationale romanesti.Desigur, pot face acest lucru de acasa, din fata calculatorului, urmarind parametrii si indicatorii statistici, ca si informatiile din mass media, dar nu asa vad eu situatia.In viziunea mea, una dintre politicile pe care orice guvern ar trebui sa le dezvolte in vederea eficientizarii si valorificarii potentialului de care dispun societatile si companiile cu capital majoritar de stat este aceea a accentuarii rolului si importantei consiliilor de administratie sau a celor de supraveghere. Ele, consider eu, trebuie tratate ca parte integranta a mangementului si nu doar ca spectatori ocazionali ai acestuia.Cutuma politicii romanesti de dupa 1990 a facut ca imaginea consiliilor de administratie/supraveghere sa fie aceea a unor surse de sinecura pentru persoane fara mari calitati profesionale, dar care trebuie recompensate pentru serviciile aduse partidelor la putere sau unor protejati ai liderilor de partid. Aceasta imagine este completata de existenta unor sinecuri de valoare exceptionala ce depasea de multe ori valoarea salariului mediu pe economie, de exemplu.Realitatea contrazice insa, in multe cazuri, aceasta imagine. Sunt consilii de administratie/supraveghere care au dovedit in timp nu numai competenta, dar si implicare totala in efortul de eficientizare a activitatii societatilor la care aveau mandat, chiar daca trebuie sa spunem ca aceastea au fost mai mult exceptii de la regula decat regula. Sunt si cazuri in care retributia pentru membru in consiliu nu a depasit 60% din salariul mediu pe economie.Ce concluzie trebuie trasa:Este motivul pentru care cred ca ar fi normal sa se efectueze intotdeauna o analiza a activitatii consiliilor inainte de a fi demise/inlocuite, chiar daca nu rationamentele profesionale primeaza in fata celor politice. Consider ca ar fi necesar sa existe un act de "predare-primire" intre vechile si noile echipe ale consiliilor pentru a informa si a realiza o continuare a activitatii., cei care am facut parte din vechiul Consiliu de Supraveghere, pentru a se informa asupra problemelor pe care le-am sesizat, ca si asupra concluziilor mandatului pe care l-am exercitat.Aceasta fiind situatia, cred ca este de datoria mea ca fost presedinte al Consiliului sa aduc in fata opiniei publice un sintetic "raport" asupra activitatii noastre, din spirit de responsabilitate pentru toti cetatenii acestei tari care datorita Transelectricii pot aprinde becul oriunde si oricand s-ar afla pe teritoriul Romaniei.Pe perioada de aproape noua luni cat a functionat Consiliul de Supraveghere consider ca cele mai importante momente ale activitatii sale pot fi sintetizate astfel:Printr-o conlucrare permanenta cu Directoratul Companiei s-a putut inregistra o imbunatatire a principalilor indicatori de performanta., a obtinut in primele noua luni ale anului 2019 un profit brut de 82,9 milioane de lei, in conditii de reglementare si de indeplinire a angajamentelor diferite fata de cele ale aceleiasi perioade din anul 2018.In primele noua luni, impactul taxei din cifra de afaceri realizata din activitati ce fac obiectul licentelor acordate de ANRE a fost de 26,6 milioane de lei, fata de 2,2 milioane de lei in aceeasi perioada a anului trecut. Mentenanta a fost realizata la un grad mai ridicat, ceea ce a insemnat costuri mai mari, respectiv 94,7 milioane lei fata de 87,4 milioane lei in aceeasi perioada a anului trecut.Rezultatele financiare obtinute de Transelectrica in primele noua luni ale anului 2019 sunt construite sub impactul a cel putin doua elemente de particularitate in comparatie cu anul 2018: majorarea taxei din cifra de afaceri realizata din activitati ce fac obiectul licentelor acordate de ANRE de la 0,1% (2018) la 2% (2019), in baza OUG 114/2018; respectiv costurile mai mari cu mentenanta, ceea ce se traduce prin responsabilitate fata de misiunea fundamentala a Companiei de a asigura functionarea Sistemului Electroenergetic National.Cu toate acestea, desi s-a realizat o bugetare prudenta pentru anul 2019, eforturile Companiei au fost calibrate pe respectarea angajamentelor fata de ANRE si a intregului pachet de indicatori.Astfel, Consiliul de Supraveghere, in pofida unor puternice presiuni politice, a demis pe unul dintre membrii Directoratului dovedit a fi incompetent, lipsit de profesionalismul si expertiza necesare functiei pe care o ocupa.Consiliul a reusit sa evite o situatie dramatica pentru Transelectrica pe piata bursiera ca urmare a credibilitatii pe care a insuflat-o actionariatului prin fermitatea si rapiditatea cu care a solutionat incidentul provocat de dezvaluirea falsitatii diplomei de studiu a unui alt membru al Directoratului. Consiliul a recrutat, selectat si testat alti doi membrii de Directorat, considerati unanim ca fiind unii dintre cei mai valorosi specialisti din sistemul energetic.Consiliul de Supraveghere a sprijinit direct si concret Transelectrica in accelerarea programului investitional intervenind la nivel guvernamental si parlamentar pentru intrarea in operationalitate a legislatiei ce permite trasarea prin fondul forestier.Este un element important din punctul de vedere al implusionarii programului de investitii prin aprobarea acestei legi speciale pentru marile lucrari de infrastructura energetica, iar principala investitie care se va face in baza acestui act normativ va fi inchiderea inelului de 400 kV al Romaniei.In incheiere, rog pe membrii noului Consiliu de Supraveghere sa trateze Transelectrica in modul cel mai responsabil posibil deoarece ea, si numai ea, ne aprinde becurile si pe canicula si pe viscol, 24 din 24.