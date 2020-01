Anuntul zilei in presa turca: Lung junior poate prinde transferul carierei

Ziare.

Besiktas este formatia care il doreste pe fostul international roman si, potrivit jurnalistilor turci, mutarea are sanse mari de realizare. Aksam scrie ca "vulturii" vor sa renunte la Karius, portarul imprumutat de la Liverpool, din cauza pretentiilor prea mari ale englezilor.Transferul lui Karius ar costa 8 milioane de euro, in timp ce Lung junior poate fi luat gratis, intrucat contractul cu cei de la Kayserispor se incheie la finalul sezonului.Goalkeeperul roman a avut evolutii apreciate in acest sezon si ar fi fost chiar si pe lista celor de la Sevilla, spaniolii renuntand pana la urma la transfer.