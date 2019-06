George Puscas, aproape de un transfer spectaculos la o echipa de traditie din Europa

Ziare.

Publicatia italiana Giornale di Sicilia scrie ca atacantul lui Palermo, autor a doua goluri in meciul de aseara cu Malta, e dorit in Turcia, de Fenerbahce Istanbul.Palermo nu doreste, insa, sa finalizeze transferul inca de pe acum, ci dupa terminarea Campionatului European de tineret.Gruparea siciliana spera ca Puscas sa impresioneze in tricoul Romaniei si sa obtina, astfel, o suma mai mare.9 goluri a marcat George Puscas in sezonul recent incheiat pentru Palermo, in 33 de meciuri jucate.3 milioane de euro e cota atacantului in varta de 23 de ani potrivit site-ului specializat in transferuri, transfermarkt.com.I.G.