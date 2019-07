Incep transferurile spectaculoase pentru pustii din nationala de tineret a Romaniei

Ziare.

Cinci dintre acestia ar urma sa fie protegonistii unor transferuri spectaculoase ce vor fi realizate in perioada urmatoare."Stiu sigur ca sunt 4-5 jucatori care au mai multe oferte in momentul asta si vor sa vada unde aleg sa mearga. Important e sa aleaga foarte bine. Pe urma mai e important, ca odata cu scurgerea timpului, sa nu se trezeasca in proverbul ala, alegi pana culegi", a dezvaluit Andrei Vochin, consilierul presedintelui FRF, la Telekom Sport Dintre jucatorii din nationala de tineret, oferte concrete de transfer au Ianis Hagi, dorit de mai multe formatii puternice din Europa, Cristi Manea, plecat de la CFR Cluj inaintea turneului final, George Puscas, aflat pe lista mai multor formatii din Italia, Alex Cicaldau, surpriza placuta a echipei noastre, si Ionut Nedelcearu, monitorizat intens de Roma.Exista interes si pentru alti fotbalisti din nationala de tineret a Romaniei si nu este exclus ca si acestia sa faca pasul spre alte echipe in vara.Andrei Ivan ar urma sa plece de la Krasnodar, iar Alex Pascanu isi cauta de ceva vreme o echipa la care sa aiba sansa de a juca la nivel de seniori.