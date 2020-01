Ioan Becali anunta un transfer spectaculos pentru fotbalul romanesc

Ziare.

com

Agentul de jucatori sustine ca va duce un fotbalist in Premier League, la Aston Villa."Am de gand sa le dau un jucator la Aston Villa, in Premier League", a spus acesta la DigiSport Becali nu a dezvaluit numele jucatorului in cauza, insa in momentul de fata sunt foarte putini romani interesanti pentru echipele de Premier League.Foarte probabil acesta negociaza pentru unul dintre cei doi pusti de mare perspectiva ai lui FCSB, Florinel Coman si Dennis Man.Pe numele lui Coman au sosit in ultimele luni mai multe oferte concrete, toate refuzate de patronul echipei in speranta obtinerii unei sume mai mari.