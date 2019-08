Leicester a anuntat cati bani vrea pentru fundasul ce a impresionat in nationala de tineret a Romaniei

Ziare.

com

Alex Pascanu are sanse infime de a juca la Leicester in acest sezon, asa ca le-a cerut sefilor clubului sa il lase sa plece, solicitare cu care acestia au fost de acord.Agentul jucatorului a dezavaluit in Gazeta Sporturilor ce suma deloc impresionanta vrea gruparea britanica in schimbul fundasului.600 de mii de euro vrea Leicester pentru Pascanu, banii putand fi achitati in trei transe. In plus fata de aceasta suma, englezii mai cer cate 50 de mii de euro pentru fiecare 20 de meciuri pe care fotbalistul le va bifa la viitoarea echipa, dar si 20% dintr-un eventual transfer. FCSB ar fi facut o prima oferta pentru Pascanu, in valoare de 400 de mii de euro, aceasta fiind respinsa de oficialii lui Leicester.In cursa pentru jucator a intrat si o echipa din Franta, astfel ca tanarul "tricolor" ar putea fi transferat in ultimele zile."Leicester mi-a confirmat ieri ca exista o oferta de la Nice, pe langa cele de la CFR si FCSB. A avut si o propunere de prelungire a contractului, insa a refuzat-o. Urmeaza ca in urmatoarele zile acesta sa decida cu ce club va semna", a spus agentul lui Pascanu.