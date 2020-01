Lista impresionanta a fotbalistilor ce raman liberi de contract la finalul sezonului

Ziare.

Cei de la The Independent au intocmit o lista a jucatorilor ce isi incheie contractele in cele mai importante campionate de pe "batranul continent".Premier League este pe cale sa isi piarda cateva dintre staruri, cei mai importanti fiind Christian Eriksen, Jan Vertonghen, ambii de la Tottenham, dar si Willian, David Silva si Fernandinho, toti de la Chelsea.Silva a confirmat deja plecarea din Anglia in vara, in timp ce brazilianul Fernandinho pare si el decis sa nu mai continue la gruparea din Londra.In Spania, Real Madrid se pregateste de despartirea de Luka Modric, fostul Balon de Aur cautandu-si deja optiuni pentru ultimii ani cariera. In acelasi timp, Santi Cazorla isi va lua adio de la Villareal, el cochetand chiar cu ideea retragerii.Mai departe, in Italia, campioana Juventus risca sa isi piarda simbolul din ultimii ani, veteranul Giorgio Chiellini intrand in ultimele sase luni de contract. Accidentat serios, el discuta totusi conditiile unei ultime prelungiri a acordului.In aceeasi situatie se afla si cealalta legenda a torinezilor, Gigi Buffon, acesta parand insa mult mai decis sa se retraga. Tot de la Juventus ar putea pleca si francezul Blaise Matuidi, desi exista discutii pentru prelungire.De asemenea, AC Milan risca sa ii piarda pe Lucas Biglia si Giacomo Bonaventura, ambii dorind sa plece cat mai departe de problemele cu care se confrunta echipa.M.D.